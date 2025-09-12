Djeca vam stalno 'vise' na PlayStationu? Sony predstavio aplikaciju koja vam daje punu kontrolu

Sony je predstavio novu mobilnu aplikaciju, PlayStation Family, koja roditeljima omogućuje praćenje i upravljanje igračkim navikama svoje djece na PlayStationu 4 i 5

Roditelji diljem svijeta od sada mogu lakše kontrolirati koliko vremena i novca njihova djeca troše na PlayStation konzolama. Kako prenosi TechRadar, Sony je izdao novu mobilnu aplikaciju PlayStation Family, osmišljenu upravo za tu svrhu, a dostupna je za uređaje s iOS-om i Androidom.

Aplikacija na mobilne uređaje donosi sve postojeće značajke roditeljske kontrole koje su već dostupne na PlayStationu 4 i 5. To uključuje mogućnost postavljanja ograničenja na temelju dobne ocjene igre (PEGI), kao i definiranje ukupnog dopuštenog vremena za igranje. Uz to, roditelji će moći primati obavijesti u stvarnom vremenu kada njihovo dijete započne s igranjem, što im daje trenutačni uvid u aktivnosti.

Jedna od ključnih novosti je detaljan izvještaj o aktivnostima, koji roditeljima omogućuje da vide koje igre djeca igraju i koliko dugo. Kroz aplikaciju je moguće i odobriti ili odbiti zahtjeve za produženjem vremena igranja, što nudi fleksibilnost u svakodnevnoj rutini. Aplikacija također omogućuje upravljanje postavkama privatnosti dječjeg računa, ograničavanje pristupa određenim igrama te potpunu kontrolu nad financijama. Roditelji mogu nadopunjavati račun sredstvima, pratiti stanje i postaviti mjesečni limit potrošnje za kupnju sadržaja na PlayStation Storeu.

Ovo je tek početak, jer iz Sonyja najavljuju kako planiraju nastaviti s dodavanjem novih poboljšanja i funkcionalnosti u aplikaciju kako bi s vremenom evoluirala.