Doznalo se zašto je Telegram bio povučen s App Storea, tvrde da su žrtve ucjene

Nakon što je uočen ilegalan sadržaj podmetnut tehničkom manipulacijom, Apple je bio uklonio Telegram sa svoje trgovine, no aplikacija je tamo vraćena istog dana uz objašnjenje incidenta

Aplikacija za razmjenu poruka Telegram ponovno je u središtu pozornosti, nakon optužnice koja je nedavno stigla iz Rusije. Ovog puta problem je došao kao posljedica manipulacije i ucjenjivanja, pa je Telegram ovog tjedna nakratko bio uklonjen iz Appleove trgovine aplikacija App Store u cijelom svijetu.

Odluka o privremenom povlačenju donesena je nakon što je Appleov pregled utvrdio prisutnost materijala koji krši smjernice o zabrani prikaza zlostavljanja djece. Iz Applea su potvrdili da je aplikacija vraćena na platformu istoga dana, nakon što je sama platforma uklonila sporni sadržaj i blokirala za to odgovornog korisnika.

Nova taktika ucjene

Ovo nije prvi takav incident koji se pojavio između Telegrama i Applea. Slična situacija dogodila se 2018. godine kada je Apple privremeno povukao aplikaciju zbog neprimjerenog sadržaja, a Telegram je tada bio vraćen u trgovinu tek nakon što je pojačao sigurnosne mjere. Platforma danas broji više od milijarde aktivnih mjesečnih korisnika te tvrdi da primjenjuje politiku nulte tolerancije prema ilegalnom materijalu, pri čemu je ove godine blokirala gotovo 338.000 grupa i kanala povezanih s takvim sadržajem.

Predstavnici Telegrama su se povodom cijelog slučaja oglasili i na društvenoj mreži X. Reagirajući na objavljenu izjavu Applea, cinično su zapitali hoće li se takvi strogi kriteriji u budućnosti jednako primjenjivati i na sve ostale aplikacije u App Storeu.

Osnivač Pavel Durov, nakon što se oko novog slučaja slegla prašina, objasnio je pozadinu incidenta. On kaže da je do uklanjanja došlo jer je jedan korisnik ubacio ilegalni sadržaj u javni chat. Kako bi zaobišao automatizirane mehanizme za kontrolu i moderiranje, napadač se poslužio tehničkim trikom te umetnuo ilegalni sadržaj izmijenjen umjetnom inteligencijom, a učinio je to uređivanjem stare poruke u aktivnom razgovoru. Time je sadržaj ostao skriven od ostalih članova grupe, što ih je spriječilo da ga vide i prijave.

Upozorenje za developere

Durov dalje navodi da je riječ o napadaču koji se bavi ucjenama i iznudama. Takve osobe koriste automatizirane račune za ubacivanje ilegalnog materijala u javne grupe, a zatim taj sadržaj izravno prijavljuju Appleu. Cilj je, dakle, izazvati uklanjanje aplikacije i potom od njih tražiti otkupninu.

Ovaj događaj, prema riječima Durova, nosi važne pouke za sve developere. Istaknuo je da ucjenjivači uspijevaju manipulirati Appleom kako bi izazvali pretjeranu reakciju, odnosno uklanjanje iz trgovine prije nego što se uopće stupilo u kontakt s vlasnicima. Durov upozorava da to predstavlja sistemski rizik za svaku mobilnu aplikaciju koja omogućava korisnicima generiranje sadržaja. Naime, ako aplikacija s više od milijardu korisnika može biti uklonjena bez prethodnog upozorenja, isto se može dogoditi bilo kojoj aplikaciji.

Durov je zaključno upozorio da se metode ucjenjivača neprestano razvijaju i ugrožavaju zajednice na svim društvenim platformama, naglasivši da Telegram ima veliko iskustvo u prepoznavanju takvih napada, dok druge platforme možda nisu jednako pripremljene.