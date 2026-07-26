Facebook će lansirati "svoj TikTok"

Kompanija Meta najavila je, uz verificirane račune, ažuriranje svoje društvene mreže Facebook uz još jedan dodatak – koji navodno korisnici žele. Kasnije ove godine započet će testiranje nove verzije aplikacije koja će se po defaultu otvarati kao video player razvučen preko cijelog zaslona, čime njezino sučelje dobiva oblik sličan platformi TikTok.

Prilagodba korisničkim navikama

Prema navodima Toma Allisona, izvršnog direktora u Facebooku, ovo preoblikovano iskustvo namijenjeno je skupini korisnika za koje se procjenjuje da preferiraju kratke vertikalne videosadržaje – dakle TikTok generaciji. Mreža time nastoji udovoljiti korisnicima koji traže imerzivnija i vizualno usmjerena iskustva, budući da su videozapisi postali glavno mjesto diskusije, stvaranja zajednica i razvoja trgovine na Internetu.

Unatoč uvođenju novog načina prikaza, korisnici neće biti primorani koristiti isključivo sučelje za videozapise. Predviđena je mogućnost isključivanja te opcije i povratka na prikaz koji u prvi plan stavlja klasičnu vremensku crtu. Nadalje, klasični prikaz sadržaja ostaje trajno dostupan kao druga kartica unutar aplikacije, udaljen samo jedan klik od početnog zaslona.

Testiranje će najprije započeti na tržištu zemalja u kojima je zabilježena visoka privlačnost videosadržaja, dok se širenje na tržište SAD-a razmatra za sljedeću godinu.

U sklopu ovog pristupa, Meta također istražuje i mogućnost razvoja namjenskih aplikacija za korisnike koji Facebook primarno upotrebljavaju za jednu specifičnu radnju. Tako su, primjerice, u SAD-u lansirali aplikaciju Seller, koja je zapravo samo u zasebnu aplikaciju izdvojena tržnica Marketplace. U svibnju su započeli i s testiranjem aplikacije Forums, koja donosi samo sadržaje iz klasičnih Facebook grupa, a najavljeno je i da će se uskoro u distribuciji naći osvježeni Facebook Creator Studio, aplikacija za kreatore sadržaja za tu društvenu mrežu.