Fortnite se službeno vraća na Google Play

Povratak Fortnitea na Google Play označava završetak jednog od najznačajnijih sukoba između developera i velikih platformi, koji je donio velike promjene u načinu naplate aplikacija

Nakon više od pet godina pravnih sporova, Fortnite se napokon vraća na Google Play diljem svijeta i to uoči nove sezone naziva Fortnite Showdown.

Povratak igre na globalnu verziju Google Playa dolazi nekoliko mjeseci nakon što se Fortnite u prosincu vratio na američko tržište, dok je na Appleov App Store ponovno uvršten još u svibnju prošle godine.

Podsjetimo, Fortnite je uklonjen s Google Playa i App Storea u kolovozu 2020. godine, nakon što je Epic Games pokušao zaobići službene sustave naplate uvođenjem vlastitog rješenja za kupnje unutar igre. Time je prekršio pravila platformi, što je dovelo do uklanjanja igre i pokretanja jednog od najpoznatijih pravnih sukoba u industriji.

Epic Games potom je pokrenuo pravnu ofenzivu protiv Googlea i Applea, koja je na kraju rezultirala velikim promjenama u načinu poslovanja digitalnih trgovina aplikacijama. Kao posljedica tih sporova, obje platforme danas dopuštaju korištenje alternativnih sustava plaćanja, uz niže provizije i bez ranijih upozorenja koja su korisnike odvraćala od takvih opcija.