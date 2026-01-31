Gemini u Google Mapsu sada dostupan i za pješačke te biciklističke rute

Gemini sada u Google Mapsu može pješacima i biciklistima poslužiti kao osobni vodič, uz različite korisne preporuke i informacije

Google je proširio dostupnost Geminija unutar Google Mapsa. Nakon što je u studenom prošle godine Gemini uveden za navigaciju tijekom vožnje, nova nadogradnja donosi podršku i za pješačke te biciklističke rute.

Kako navode iz Googlea, Gemini se sada može koristiti kao svojevrsni osobni vodič tijekom šetnje ili vožnje biciklom. Korisnici mu mogu postavljati pitanja o, primjerice, lokaciji na kojoj se nalaze, obližnjim kvartovima ili najbolje ocijenjenim restoranima i znamenitostima koje mogu pogledati u blizini.

Napominju da se preporuke temelje na podacima koje posjeduje Google Maps, a Gemini ih prilagođava ruti kojom se korisnik kreće. Ističu i posebnu funkcionalnost za bicikliste.

„Ako se vozite biciklom, Gemini vam pruža pomoć bez korištenja ruku kako biste ostali sigurni i usredotočeni na cestu. Možete pitati: „Koliko mi je preostalo do dolaska?“ ili „Kada mi je sljedeći sastanak?“. Kasnite? Samo recite: „Pošalji Sari poruku da kasnim 10 minuta“, a poruka će biti poslana dok vi držite ruke na upravljaču“, napominju iz Googlea.

Nove mogućnosti Geminija unutar Google Mapsa uvode se globalno na iOS i Android uređajima te će biti dostupne na svim tržištima gdje je Gemini dostupan.