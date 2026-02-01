Google dodatno gura YouTube Premium ukidanjem besplatne pozadinske reprodukcije

Google je čvrsto odlučio da će pozadinska reprodukcija biti namijenjena isključivo članovima YouTube Premiuma, stoga zatvara rupu koja je omogućila tu značajku putem alternativnih preglednika

Google je potvrdio da zatvara tehničke rupe koje su pojedinim korisnicima omogućavale besplatnu pozadinsku reprodukciju sadržaja na YouTubeu, značajku inače namijenjenu isključivo pretplatnicima YouTube Premiuma.

Za one koji ne znaju, do sada su pojedini korisnici mogli reproducirati YouTube sadržaj u pozadini koristeći alternativne internetske preglednike, poput Samsung Interneta, Bravea ili Vivaldija, ali je Google to „prokužio“ i izmijenio način rada sustava kako bi spriječio tu praksu.

„Pozadinska reprodukcija namijenjena je isključivo članovima YouTube Premiuma. Iako su neki korisnici bez Premium pretplate ranije mogli pristupiti toj značajki putem mobilnih preglednika u određenim situacijama, ažurirali smo iskustvo kako bismo osigurali dosljednost na svim našim platformama“, poručili su iz Googlea.

Nije poznato koliko će korisnika ova promjena zahvatiti i hoće li to rezultirati da neki od njih prijeđu na YouTube Premium.