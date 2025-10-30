Google Maps dobiva minimalistički način rada za štednju energije

Novi način štednje energije unutar Google Mapsa aktivirat će se pritiskom na tipku za uključivanje uređaja, nakon čega će se cijelo sučelje pojednostaviti i postati crno-bijelo

Google Maps za Android uskoro bi mogao dobiti novi, pomalo neobičan način rada za uštedu energije koji funkcionira neovisno o postavkama štednje baterije na mobitelu.

Prema informacijama koje otkriva kod najnovije beta verzije Google Mapsa, način štednje energije aktivirat će se pritiskom na tipku za uključivanje uređaja, nakon čega će se cijelo sučelje značajno pojednostaviti. Ekran će postati crno-bijel, bez prikaza imena ulica ili brojeva cesta, a korisniku će ostati vidljivi samo osnovni podaci poput strelice za smjer, procijenjenog vremena dolaska, preostalog vremena i udaljenosti do lokacije.

Screenshot: Android Authority

Pretpostavlja se da će Google i u ovom načinu rada zadržati zvučne upute, a očekuje se i da će podržavati navigaciju pješice, automobilom i motociklom. S obzirom na cjelokupni minimalizam sučelja, nije poznato hoće li raditi i za informacije o javnom prijevozu.

Također, treba imati na umu da je ova funkcija još uvijek u razvoju pa se do službenog izdavanja mogu očekivati dodatne promjene.