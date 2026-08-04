Google odustao od AI aplikacije koju je unaprijed rezerviralo 800.000 ljudi
Iako je privukao čak 800.000 prednarudžbi, Google AI Studio nikada neće biti objavljen kao zasebna aplikacija
Google je odlučio odustati od aplikacije Google AI Studio prije njezinog službenog izlaska, iako je za nju prvotni interes bio poprilično velik. Prema objavi developera na X-u, aplikacija je bila dostupna za prednarudžbe u Google Play Storeu i Apple App Storeu, gdje ju je unaprijed rezerviralo nemalih 800.000 korisnika.
No, umjesto izdavanja još jedne samostalne aplikacije, Google je promijenio planove. Tim zadužen za AI Studio objavio je da će njegove mogućnosti biti integrirane u Gemini.
Google AI Studio zamišljen je inače kao alat koji developerima omogućuje izradu, testiranje i implementaciju aplikacija temeljenih na Gemini modelima umjetne inteligencije. Budući da se Gemini već razvija kao Googleova glavna AI platforma, odluka o objedinjavanju funkcionalnosti nije potpuno neočekivana.
Ovaj potez još je jedan primjer Googleove prakse gašenja projekata, iako je ovaj put riječ o aplikaciji koja nikada nije ni službeno objavljena. Korisnici koji su čekali mobilnu verziju Google AI Studija neće ostati bez njezinih mogućnosti jer bi iste funkcije uskoro trebale postati dio Geminija.