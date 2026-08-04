Google odustao od AI aplikacije koju je unaprijed rezerviralo 800.000 ljudi

Google je odlučio odustati od aplikacije Google AI Studio prije njezinog službenog izlaska, iako je za nju prvotni interes bio poprilično velik. Prema objavi developera na X-u, aplikacija je bila dostupna za prednarudžbe u Google Play Storeu i Apple App Storeu, gdje ju je unaprijed rezerviralo nemalih 800.000 korisnika.

No, umjesto izdavanja još jedne samostalne aplikacije, Google je promijenio planove. Tim zadužen za AI Studio objavio je da će njegove mogućnosti biti integrirane u Gemini.

thank you to the ~800,000 of you that pre-ordered our mobile app on iOS and Android — it’s clear that people are interested in building software on the go



instead of asking you to download yet another app we’ve decided to take an entirely different approach: one where apps… — Google AI Studio (@GoogleAIStudio) July 31, 2026

Google AI Studio zamišljen je inače kao alat koji developerima omogućuje izradu, testiranje i implementaciju aplikacija temeljenih na Gemini modelima umjetne inteligencije. Budući da se Gemini već razvija kao Googleova glavna AI platforma, odluka o objedinjavanju funkcionalnosti nije potpuno neočekivana.

Ovaj potez još je jedan primjer Googleove prakse gašenja projekata, iako je ovaj put riječ o aplikaciji koja nikada nije ni službeno objavljena. Korisnici koji su čekali mobilnu verziju Google AI Studija neće ostati bez njezinih mogućnosti jer bi iste funkcije uskoro trebale postati dio Geminija.