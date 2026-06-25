Google otvara Play Store vanjskim sustavima plaćanja

Google je najavio velike promjene u načinu naplate unutar trgovine aplikacija Play Store, čime će po prvi put značajnije otvoriti platformu vanjskim sustavima plaćanja. Nova pravila dolaze uoči završetka antimonopolskog spora s Epic Gamesom, koji je optužio Google za monopol nad distribucijom Android aplikacija.

Naime, umjesto dosadašnje jedinstvene naknade od 30 posto, Google uvodi novi model s nižim i odvojenim naknadama koje djelomično razdvajaju trgovinu aplikacija od sustava naplate. Visina provizije sada će ovisiti o više čimbenika, uključujući to kada je korisnik prvi put instalirao aplikaciju, koliki prihod ostvaruje developer te koristi li Googleov sustav naplate ili alternativni način plaćanja.

Za aplikacije koje godišnje ostvaruju više od milijun dolara prihoda, Google će ubuduće naplaćivati 20 posto za nove kupnje unutar aplikacije te 10 posto za pretplate. Developeri koji i dalje koriste Google Play Billing plaćat će dodatnih pet posto, dok će oni koji implementiraju vlastite sustave plaćanja ili korisnike usmjeravaju na vlastite internetske stranice izbjeći tu dodatnu naknadu.

Istodobno su predstavljeni i novi programi Games Level Up i Apps Experience, kojima Google želi nagraditi developere koji nude kvalitetnije korisničko iskustvo. Uvjeti uključuju podršku za više Android platformi, optimiziranu potrošnju memorije, mali broj rušenja aplikacija te implementaciju značajki poput spremanja podataka u oblaku i sigurnijih sustava prijave.

Prve promjene počet će se uvoditi u pojedinim regijama krajem rujna i do kraja godine, dok je potpuna globalna primjena planirana nakon 30. rujna 2027. godine.