Google Photos dobio novu opciju za automatsko poboljšanje fotografija

Nova AI opcija u Google Photosu omogućuje brzo poboljšanje fotografija jednim dodirom, a mogu je koristiti svi korisnici Androida u potpunosti besplatno

Google Photos dobio je novu AI opciju za uređivanje fotografija nazvanu AI Enhance koja je već sada dostupna svim korisnicima Androida globalno. Nova funkcija nalazi se unutar kartice Auto, uz postojeće alate Enhance i Dynamic, a zamišljena je kao brzo rješenje za automatsko poboljšanje fotografija jednim dodirom.

Naime, AI Enhance u svega nekoliko sekundi poboljšava osvjetljenje, vraća detalje u svijetlim i tamnim dijelovima fotografije te blago naglašava boje, ali, iako bi Google vjerojatno rekao drugačije, ne donosi značajniji iskorak u odnosu na već postojeća AI rješenja konkurencije. Usprkos tome, radi se o jednostavnom i dovoljno atraktivnom alatu za većinu korisnika koji žele brze korekcije bez dodatnog "čeprkanja" po postavkama.

Iz Googlea ističu da rezultati mogu varirati ovisno o uređaju, što znači da se barem dio AI obrade odvija lokalno. Ipak, treba imati na umu da značajka ne funkcionira bez internetske veze, pa se ne može koristiti u potpunosti offline.