Google Photos dobiva nove alate za brzo uređivanje lica

Google je proširio mogućnosti uređivanja fotografija u aplikaciji Google Photos novim alatima za doradu lica. Riječ je o funkcijama koje omogućuju brze i, kako kažu, suptilne izmjene, poput zaglađivanja teksture kože, uklanjanja nepravilnosti, posvjetljivanja očiju ili izbjeljivanja zubi.

Korisnici tako mogu odabrati lice na fotografiji te primijeniti jedan od ponuđenih efekata, uključujući opcije poput “heal”, “smooth”, “under eyes”, “irises”, “teeth”, “eyebrows” i “lips”. Nakon odabira, moguće je dodatno prilagoditi intenzitet svakog efekta, slično kao i u drugim aplikacijama za uređivanje fotografija koje imaju takve funkcije.

Nova značajka postupno se uvodi globalno za Google Photos na Androidu i dostupna je na uređajima s najmanje 4 GB RAM-a i operativnim sustavom Android 9.0 ili novijim.