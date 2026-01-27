Google Photos dobiva novu AI značajku za pretvaranje fotografija u video

Zahvaljujući novoj AI značajki, korisnici Google Photosa moći će pretvoriti fotografiju u video uz pomoć tekstualnih opisa

Matej Markovinović utorak, 27. siječnja 2026. u 22:40
📷 Foto: Google
Foto: Google

Google je nadogradio aplikaciju Photos novom generativnom AI značajkom koja korisnicima omogućuje pretvaranje fotografija u video uz pomoć tekstualnih opisa. Umjesto unaprijed zadanih efekata, korisnici sada mogu sami opisati kakvo kretanje, stil ili vizualni efekt žele vidjeti u videu.

Prema priopćenju Googlea, značajka je trenutno dostupna samo korisnicima starijima od 18 godina i odnosi se isključivo na alat za pretvaranje slika u video unutar Google Photosa. Inače slična funkcionalnost već neko vrijeme postoji u Googleovom Geminiju, gdje je dostupna i mlađima.

„Kako bi tvoje kreacije bile još spremnije za dijeljenje, nova nadogradnja donosi to da svaki video koji izradiš pomoću nove značajke Photo to Video, bilo putem prilagođenog upita ili nekog od naših predložaka, sada prema zadanim postavkama može uključivati i zvuk“, kažu iz Googlea.

Treba napomenuti da generativne AI značajke u Photosu još nisu dostupne u svijem regijama. Više informacija dostupno je na Googleovim službenim stranicama za podršku.

 



Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Floorstander impresivnih performansi.

Akcija

MARTIN LOGAN Motion Foundation F1

Frekvencijski raspon: 41Hz–23kHz; osjetljivost: 92dB; impedancija: 4Ω; preporučena snaga pojačala: 15–200W; 3-stazni sustav; visokotonac Folded Motion Gen2; srednjetonac 5,5”; 3× bas 5,5”; masa: 21,1kg

1.529 € 2.049 € Akcija

Pravi audiofilski zvučnik.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

Tip: 2-smjerni bas-refleks monitor; frekvencijski odziv: 40Hz–25kHz; impedancija: 8Ω; osjetljivost: 86dB; maksimalna snaga: 100W; woofer: 5” Falcon B110; tweeter: 25mm soft dome (SEAS); masa: 7,5kg po komadu

2.001 € 2.599 € Akcija

Nova generacija valovoda.

Akcija

JBL Stage 240B

Tip: bookshelf zvučnici; frekvencijski raspon: 53Hz–25kHz; osjetljivost: 85dB; impedancija: 6Ω; preporučena snaga pojačala: 20–125W; woofer: 4,5” Polycellulose; tweeter: 25mm aluminijski; HDI waveguide; bas-refleks; masa: 4,6kg po komadu

279 € 399 € Akcija

Uključena Pick it MM E zvučnica

PRO-JECT E1.2, , PICK IT, MM

Gramofon s elektroničkom promjenom brzine 33/45 o/min i remenskim pogonom, omjer signal/šum 65 dB, wow & flutter do ±0,23 %, ručka 218,5 mm / 7 g, potrošnja 4,5 W,

329 € Kupi

Spaja bezvremenski dizajn s vrhunskom akustičnom tehnologijom.

KEF Coda W Dark Titanium

Podržava Bluetooth 5.4 s aptX Adaptive i aptX Lossless, ima phono ulaz za gramofon, USB-C, AUX ulaz te izlaz za subwoofer, što omogućuje jednostavno proširenje sustava. Bilo da slušate streaming, vinil, s računala ili TV, sve se spaja izravno na zvučnike.

899 € Kupi

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi