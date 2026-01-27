Google Photos dobiva novu AI značajku za pretvaranje fotografija u video

Google je nadogradio aplikaciju Photos novom generativnom AI značajkom koja korisnicima omogućuje pretvaranje fotografija u video uz pomoć tekstualnih opisa. Umjesto unaprijed zadanih efekata, korisnici sada mogu sami opisati kakvo kretanje, stil ili vizualni efekt žele vidjeti u videu.

Prema priopćenju Googlea, značajka je trenutno dostupna samo korisnicima starijima od 18 godina i odnosi se isključivo na alat za pretvaranje slika u video unutar Google Photosa. Inače slična funkcionalnost već neko vrijeme postoji u Googleovom Geminiju, gdje je dostupna i mlađima.

„Kako bi tvoje kreacije bile još spremnije za dijeljenje, nova nadogradnja donosi to da svaki video koji izradiš pomoću nove značajke Photo to Video, bilo putem prilagođenog upita ili nekog od naših predložaka, sada prema zadanim postavkama može uključivati i zvuk“, kažu iz Googlea.

Treba napomenuti da generativne AI značajke u Photosu još nisu dostupne u svijem regijama. Više informacija dostupno je na Googleovim službenim stranicama za podršku.