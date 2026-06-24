Google proširio mogućnosti automatskog ispunjavanja u Chromeu na iOS-u i Androidu

Chrome na Androidu i iOS-u sada može automatski unositi podatke iz Google Walleta, uključujući podatke s putovnice i vozačke dozvole.

Google je proširio mogućnosti automatskog ispunjavanja obrazaca u Chromeu na Androidu i iOS-u te dodatno produbio integraciju s Google Walletom na mobilnim uređajima i računalima.

Korisnici sada mogu automatski unositi podatke pohranjene u Google Walletu, uključujući podatke s vozačke dozvole, putovnice te identifikacijski broj za programe ubrzanog prolaska sigurnosnih kontrola u zračnim lukama. Ako podaci još nisu spremljeni u Wallet, Chrome ih može dodati prilikom prvog unosa.

"Chrome će vaše podatke spremati i automatski popunjavati samo uz vaše dopuštenje, a kao i dosad, osjetljivi podaci zaštićeni su enkripcijom. Svojim podacima možete upravljati ili ih ažurirati u postavkama Google Walleta ili unutar postavki Chromea", ističu iz Googlea.