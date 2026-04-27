Google širi novi dizajn ikona na još aplikacija

Google je krajem 2025. započeo s uvođenjem gradijentnog vizualnog stila za svoje ikone, a sada ga postupno širi na sve veći broj aplikacija.

Naime, kako prenosi 9to5Google, u pripremi su ikone koje napuštaju dosadašnji kružni dizajn s više boja i donose mekši, moderniji izgled. Kao što smo već i imali priliku vidjeti kod aplikacije za Gemini, Photos i Maps, novi vizuali karakteriziraju zaobljeniji rubovi i gradijenti koji prelaze od pastelnih tonova prema zasićenijim Googleovim bojama.

Nove promjene dizajna sada obuhvaćaju i aplikacije poput Sheetsa, Slidesa, Formsa, Sitesa i Keepa, koje odustaju od prikaza nalik vertikalnom listu papira te prelaze na horizontalni raspored. Time se dodatno naglašava funkcionalnost, a navodno i prisutnost AI značajki.

Točan datum početka uvođenja novih ikona zasad nije poznat, no očekuje se da bi promjene mogle stići relativno brzo.