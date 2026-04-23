Google Wallet sada može pratiti vaš let izravno na početnom zaslonu

Iako je Google Wallet i ranije nudio osnovne informacije o letu poput vremena ukrcaja i promjena izlaza, nova značajka dodatno proširuje funkcionalnost uvođenjem praćenja leta u stvarnom vremenu izravno na početnom zaslonu

Google je počeo uvoditi novu značajku u aplikaciju Google Wallet koja korisnicima omogućuje praćenje leta u stvarnom vremenu putem fiksne obavijesti na početnom zaslonu uređaja.

Radi se inače o funkciji najavljenoj još u listopadu, a koja se tek sada počela pojavljivati kod korisnika s Androidom 16. Za njezino korištenje potrebno je prethodno dodati ukrcajnu kartu u Google Wallet.

Foto: 9to5Googe

Neki zasigurno znaju da je Google Wallet i ranije pružao obavijesti s informacijama poput vremena ukrcaja ili promjene gatea, a uz novu značajku to se nadograđuje te će sada korisnici na zaslonu moći vidjeti procijenjeno vrijeme dolaska i tijek leta, uključujući i informaciju o tome koliki se već dio puta prošao.

Dodirom na tu obavijest, otvorit će se uobičajena stranica s kartom, s poveznicom na Google Flights pri dnu, koja se otvara kao rezultat web pretrage.