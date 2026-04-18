Googleov Gemini od sada dostupan na Macu kao samostalna aplikacija

Gemini na Macu stiže s brzim pokretanjem, dijeljenjem zaslona i AI alatima za izradu slika i videa, a podržan je i rad s lokalnim datotekama koji se mogu učitati u samu aplikaciju

Google je predstavio samostalnu aplikaciju Gemini za macOS koja se može pokrenuti s bilo kojeg mjesta u sustavu.

Naime, aplikaciju je moguće brzo pozvati pomoću tipkovničkog prečaca Option + Space, bez potrebe za prebacivanjem između prozora i aplikacija, što bi trebalo ubrzati svakodnevni rad.

Tu je također i podrška za dijeljenje sadržaja sa zaslona, pa korisnici mogu podijeliti bilo koji prozor i dobiti odgovore vezane uz njegov sadržaj. Osim toga, podržan je i rad s lokalnim datotekama koje se mogu učitati u samu aplikaciju.

Iz Googlea napominju i da Gemini na Macu omogućuje generiranje slika putem alata Nano Banana te stvaranje videa uz pomoć modela Veo, a opcije su dostupne kroz izbornik za brzi odabir unutar aplikacije.

Aplikacija je dostupna za macOS 15 i novije verzije operacijskog sustava.