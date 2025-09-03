Googleov Play Games uskoro će pokazivati ljudima što igrate

Google ažurira korisničke profile za uslugu Play Games na Androidu. Promjene donose detaljne statistike, postignuća i nove društvene značajke kako bi se igrači lakše povezivali i pratili svoj napredak

Google je najavio veliko ažuriranje za svoju uslugu Play Games koje će korisničke profile na Android uređajima učiniti znatno bogatijima i informativnijima. Kako prenosi The Verge, promjene su usmjerene na stvaranje centraliziranog mjesta za sve vaše igraće aktivnosti na mobilnim uređajima.

Glavni cilj nadogradnje je pružiti igračima alate za "prikazivanje i praćenje napretka i statistike u igrama, nove načine za izgradnju igraće zajednice te mogućnost prilagodbe profila prema vlastitim željama", navodi se na Googleovoj stranici za podršku. Ovo znači da ćete uskoro na svom profilu moći vidjeti detaljne statistike, otključana postignuća i druge relevantne informacije iz igara koje igrate.

Ažuriranje će biti automatsko, a s primjenom kreće 23. rujna u većini regija svijeta, dok će korisnici u Europskoj uniji i Ujedinjenom Kraljevstvu promjene dobiti 1. listopada. Google je potvrdio da će korisnike o promjenama obavijestiti i izravno putem e-pošte. Jedna od ključnih novosti je integracija ovih profila izravno u Google Play trgovinu, čime se eliminira potreba za prebacivanjem između različitih aplikacija kako biste upravljali svojim igraćim identitetom.

Ova objedinjena nadogradnja trebala bi pomoći igračima koji svoje profile učine javnima da se lakše povežu s drugim igračima i prate zajedničke uspjehe. Iako svi detalji još nisu poznati, cijeli koncept snažno podsjeća na način na koji su informacije o igračima, povijest igranja i postignuća već godinama prikazani na Steamu.