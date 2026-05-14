Instagram pokreće Instants za privremeno dijeljenje fotografija s odabranim osobama

Instagram je predstavio novu značajku Instants, namijenjenu dijeljenju spontanih i nefiltriranih fotografija s prijateljima i odabranim pratiteljima. Radi se o privremenim fotografijama koje nestaju nakon što ih primatelj pogleda, no ostaju spremljene u privatnoj arhivi korisnika do godinu dana.

Nova funkcija integrirana je unutar Instagramovih poruka, gdje se pojavljuje kao mali niz fotografija u donjem desnom kutu. Uz to, Meta je predstavila i zasebnu Instants aplikaciju za iOS i Android koja omogućuje brži pristup kameri i jednostavnije dijeljenje sadržaja. Aplikacija se zasad uvodi postupno i dostupna je samo u odabranim državama.

Prilikom slanja Instanta, moguće je dodati kratki opis fotografije, no dodatne izmjene nakon objave nisu podržane jer je cilj da sve bude - spontano. Korisnici sami biraju kome žele poslati fotografiju, bilo bliskim prijateljima ili pratiteljima koje uzvraćeno prate.

Instagram navodi da se fotografije mogu ponovno podijeliti kroz Storiese u obliku kratkih sažetaka, dok odgovori i reakcije korisnika stižu izravno u poruke. Dostupna je i opcija undo za brzo povlačenje poslane fotografije prije nego što bude pregledane od strane drugih korisnika.