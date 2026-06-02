Izgubili ste streak na Duolingu? Ovaj ga mjesec možete vratiti

Ako ste izgubili streak učenja jezika u Duolingu od 30 ili više dana, ovog ga mjeseca možete vratiti tako da riješite tri lekcije zaredom

Duolingo trenutno provodi promociju koja korisnicima omogućuje vraćanje izgubljenog streaka, odnosno niza učenja jezika. Nova mogućnost namijenjena je onima koji su izgubili streak od najmanje 30 dana, a za njegovo vraćanje potrebno je riješiti tri lekcije zaredom. Promocija će biti dostupna samo tijekom ovog lipnja.

„Ne vjerujemo da prekinuti streak znači da je nestala vaša želja za učenjem. Vjerujemo da učenik uvijek ostaje učenik i da ta iskra zapravo nikada ne nestaje. Ovo smo napravili jer smo htjeli ukloniti prepreku i dati vam način da ponovno pokrenete svoju naviku učenja jezika, ali i svoj streak”, priopćili su iz Duolinga.

Ipak, iz Duolinga napominju da se streakovi neće moći zbrajati. Primjerice, ako je korisnik ranije imao streak od 1.000 dana, a trenutačno ima novi od 500 dana, vraćanjem starog streaka ponovno će biti na 1.000 dana, a ne na ukupnih 1.500 dana.

Vraćanje streaka od danas se uvodi u Duolingo aplikaciji za iOS i Android.