Jadrolinija je zamijenila staru aplikaciju novom, koja ima loše recenzije. Evo detalja

Domaći brodarski prijevoznik krajem prošle je godine uveo novu mobilnu aplikaciju, mJadrolinija, no njezine ocjene i recenzije nisu sjajne. Ispitali smo zašto je došlo do zamjene i koliko je sve koštalo

Slično kao što je to krajem prošle godine bio učinio HŽ Putnički prijevoz, tako je i nacionalni brodar Jadrolinija zamijenila svoju staru mobilnu aplikaciju novom. Slično kao i u slučaju HŽ-a, o kojem smo nedavno pisali, nova aplikacija mJadrolinija također ima prilično negativne recenzije i niske ocjene korisnika – pa smo i taj slučaj dodatno istražili.

Mobilna aplikacija mJadrolinija trenutačno na trgovini aplikacija Google Play ima prosječnu ocjenu 2,4 (od 57 recenzija najviše ih ima jednu zvjezdicu), dok na App Storeu nema dovoljno recenzija da bi sustav izračunao prosječnu ocjenu.

Ima kritika, ali i pohvala

Korisnici koji su novu Android aplikaciju kritizirali ističu neke od problema, među ostalim: "Nažalost, kod kupnje povratne karte često se javlja greška koja me vraća na početni odabir luka, pa sam prisiljena kupovati kartu za svaki smjer zasebno, što oduzima dodatno vrijeme", "Nema više opcije plaćanja Keks payom, nema Aircasha, odabir putnika zahtjeva korak više nego prije", "Kad se pretražuju vožnje kod kupnje karata veći dio ekrana zauzimaju nevažne informacije i treba stalno skrolati. Isto je kod upisa lozinke gdje tastatura pokriva upisno polje". Ipak, nekima je novo rješenje zadovoljavajuće, pa su i pohvalili promjenu riječima: "Odličan redizajn, puno bolje nego prije", "Bolje od stare aplikacije", uz konstruktivne prijedloge dodavanja tamnog načina rada ili plaćanja Apple Pay ili Google Pay sustavima.

Mi smo se i u ovom slučaju obratili izravno Jadroliniji kako bismo doznali zašto je i kako došlo do zamjene stare aplikacije novom, tko je sve to odradio i za koliko novca te hoće li se korisnički problemi u dogledno vrijeme riješiti. Od njih smo dobili prilično opsežne i podrobne odgovore koje donosimo u nastavku…

Zašto je došlo do zamjene stare mobilne aplikacije novom?

- Zamjena postojeće mobilne aplikacije dio je projekta modernizacije digitalnih prodajnih i informacijskih kanala Jadrolinije, koji obuhvaća unaprjeđenje web stranice i razvoj centralnog sustava za upravljanje prodajnom politikom i distribucijom putnih informacija. Cilj projekta je veća povezanost, učinkovitost i automatizacija svih online kanala.

Zbog potrebe za objedinjenim upravljanjem komercijalnim politikama i informacijama za putnike, postojeća mobilna aplikacija više nije odgovarala zahtjevima sustava. Imala je značajna tehnička i funkcionalna ograničenja, nije bila vizualno ni funkcionalno usklađena s web stranicom Jadrolinije, a njezina arhitektura nije omogućavala nužne nadogradnje, osobito u području platnih procesa, pružatelja platnih usluga i sve strožih regulatornih zahtjeva.

Stara aplikacija razvijena je 2016. godine na tehnologijama koje nisu bile cross-platform, a paralelna modernizacija centralnog sustava i razvoj novih web servisa zahtijevali su rješenje koje omogućuje jedinstveno upravljanje podacima.

Razvoj nove mobilne aplikacije osigurao je moderno, konzistentno i korisnički prilagođeno sučelje, vizualno usklađeno s web prodajnim kanalom Jadrolinije, kao i stabilnu tehničku osnovu za daljnji razvoj. Aplikacija je razvijana fazno, uz mogućnost testiranja s ograničenim krugom korisnika.

Time su omogućene nove funkcionalnosti koje ranije nisu bile izvedive, a koje su korisnici često tražili, poput spremanja karata u mobilne wallete, pohrane platnih kartica, upravljanja karticama i predlošcima vozila, automatskih obavijesti za linije s rezervacijama te sinkroniziranih informacija o stanju u pomorskom prometu, uz osiguranu kompatibilnost s budućim nadogradnjama sustava.

Sve prodajne aplikacije Jadrolinije integrirane su s vanjskim sustavima, uključujući SEOP (Sustav evidencije otočnih prava), validaciju prava korisnika MOSI kartica te sustave za evidenciju prodaje i putnika u stvarnom vremenu. Mobilna aplikacija pritom se ne promatra kao samostalan proizvod, već kao sastavni dio cjelovitog digitalnog prodajnog i informacijskog sustava koji podržava sve elemente komercijalne politike Jadrolinije.

Koliko je korisnika imala stara aplikacija, a koliko ih ima nova?

- Trenutni broj korisnika nove mobilne aplikacije iznosi oko 21.000, od čega se približno 16.000 odnosi na korisnike Androida, a oko 5.000 na korisnike iOS-a. Prosječan dnevni broj aktivnih korisnika aplikacije iznosi 12.700.

Stara mobilna aplikacija imala je ukupno 102.000 korisnika, pri čemu je 46.000 koristilo Android, a 56.000 iOS. Nova aplikacija ciljano je puštena u produkciju izvan sezone i izvan vršnih prometnih razdoblja, kada je opterećenje sustava najmanje. Prijelaz korisnika na novu aplikaciju odvija se unutar očekivanih okvira, uzimajući u obzir izraženu sezonalnost poslovanja Jadrolinije. Do sada je novu aplikaciju instaliralo oko 21 % korisnika stare aplikacije, što odgovara broju stalnih korisnika koji se svakodnevno koriste Jadrolinijine usluge.

Tko je izradio aplikaciju mJadrolinija i kolika je njezina vrijednost?

- Mobilna aplikacija mJadrolinija dio je navedenog projekta izrade univerzalne digitalne platforme. Za realizaciju projekta proveden je pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje, evidencijski broj EVV 359/572-2024, oznake 2025/S F03-0006092.

Ugovor je sklopljen s tvrtkom Rathmann d.o.o., koja je angažirala dva podugovaratelja – Internet Jelovnik d.o.o. i Notus IT d.o.o., obje iz Zagreba. Razvoj mobilne aplikacije s pripadajućim API-jem iznosio je 146.000 eura.

Planiraju li se daljnje nadogradnje aplikacije?

- Daljnje nadogradnje su planirane i već su u tijeku. Uvažavajući povratne informacije korisnika, vrlo brzo nakon lansiranja uvedena je, primjerice, mogućnost imenovanja otočnih iskaznica, kao konkretan primjer prilagodbe stvarnim potrebama korisnika.

Aplikacija se redovito ažurira, što je uobičajena praksa za sustave ove veličine i kompleksnosti. Paralelno s otklanjanjem tehničkih poteškoća koje su se kod dijela korisnika pojavile nakon lansiranja, intenzivno se razvijaju i nove funkcionalnosti. Trenutno su u pripremi dodatne, veće nadogradnje, kojima će putnicima biti omogućeno samostalno storniranje kupljenih putnih karata unutar korisničkog profila, nadopuna prepaid računa te korištenje kodova za popust.

Svjesni smo da je u početnoj fazi uvođenja nove aplikacije došlo do određenih izazova, osobito zbog potrebe prijenosa velikog broja postojećih korisničkih profila u skladu s novim sigurnosnim standardima koje je Jadrolinija, kao obveznik primjene Zakona o kibernetičkoj sigurnosti, implementirala.

Tehničke ispravke provode se kontinuirano, uz izravnu suradnju s korisnicima koji su prijavili poteškoće. Naši djelatnici pružaju podršku putem svih dostupnih komunikacijskih kanala kako bi se svakom korisniku osiguralo stabilno i kvalitetno korisničko iskustvo.

Analiza prodaje pokazuje da korisnici aktivno koriste mobilnu aplikaciju. U razdoblju od 22. prosinca 2025. do 22. siječnja 2026., nakon prestanka korištenja stare aplikacije, putem web stranice prodano je 16.826 karata, dok je putem mobilne aplikacije prodano čak 50.137 karata, što jasno potvrđuje da je mobilna aplikacija postala dominantan kanal online prodaje.

Na kraju, zahvaljujemo svim sadašnjim i budućim korisnicima na strpljenju, razumijevanju i konstruktivnim povratnim informacijama. Upravo su nam njihova iskustva i prijedlozi ključni za kontinuirano unapređenje aplikacije mJadrolinija i daljnje podizanje kvalitete digitalnih usluga Jadrolinije.