Korisnici Apple Mapsa uskoro će viđati oglase

Appleov novi sustav oglašavanja omogućio bi tvrtkama da se oglašavaju unutar Apple Mapsa, a to se korisnicima vjerojatno neće svidjeti

Apple ozbiljno razmatra uvođenje oglasa unutar Apple Mapsa početkom sljedeće godine. Kako u svom Power On biltenu navodi dugogodišnji Appleov analitičar Mark Gurman, riječ je o dijelu šireg plana tvrtke da poveća prisutnost oglasa u iOS-u.

Naime, tvrtke će moći plaćati kako bi se dodatno istaknuli u rezultatima pretraživanja unutar Apple Mapsa. U praksi bi to značilo sljedeće – ako korisnik, primjerice, pretražuje restorane u okolici, prvi će mu se pojaviti onaj koji je platio Appleu da bude istaknut. Dakle, sustav bi funkcionirao slično kao sponzorirani rezultati na Googleu ili u App Storeu.

Osim toga, navodi se da će se Apple oslanjati na umjetnu inteligenciju kako bi rezultati bili relevantni i korisni, a promjenu će navodno doživjeti i sučelje koje će biti bolje od onoga što trenutno nudi Google Maps. Iako će to sve biti poprilično pozitivno za Apple, Gurman upozorava na moguće negativne reakcije korisnika.

„Glavni rizik za Apple je mogući otpor korisnika. Neki kupci već su nezadovoljni što se iPhone pretvorio u digitalni pano za usluge poput AppleCarea+, Apple Musica, Apple TV-a i Fitnessa+. Tvrtka također gura oglase u aplikaciji Apple News. Kad se uzme u obzir da iPhone može stajati i do 2.000 dolara, mnogi to vide kao neprimjereno izvlačenje novca“, ističe Gurman.

Očekuje se da će oglasi stići u Apple Maps uz verzije iOS-a 26.4 ili 26.5.