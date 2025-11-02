Korisnici Apple Watcha uskoro će se moći lakše dopisivati preko WhatsAppa

Budući da je dosadašnje iskustvo korištenja WhatsAppa na Apple Watchu bilo poprilično ograničeno, nova će aplikacija to promijeniti na bolje

WhatsApp je započeo s testiranjem aplikacije za Apple Watch koja omogućuje korisnicima pregledavanje poruka i multimedije, slanje novih poruka bez čekanja na obavijesti te reagiranje na poruke pomoću emojija, doznaje WABetaInfo.

Uz novu aplikaciju bit će moguće i slati glasovne poruke te diktirati tekst glasovnim unosom, što će značajno proširiti mogućnosti korištenja WhatsAppa na Apple Watchu. Ipak, treba imati na umu da se radi o pratećoj aplikaciji. Drugim riječima i dalje će ju biti potrebno povezati s iPhoneom na kojem je instaliran WhatsApp.

Foto: WABetaInfo

Unatoč tom ograničenju, ovo je i dalje velika stvar za korisnike Apple Watcha jer je dosadašnje iskustvo korištenja WhatsAppa na pametnom satu bilo vrlo ograničeno. Očekuje se također da će buduće nadogradnje donijeti još funkcionalnosti i bogatije korisničko iskustvo, a možda jednom stigne i samostalna verzija aplikacije koja će raditi bez iPhonea.

Nova aplikacija trenutačno je dostupna putem TestFlighta za korisnike beta verzije WhatsAppa za iOS (25.32.10.71), dok datum javnog izdanja u App Storeu još nije poznat.