Korisnici Samsung Healtha moraju pristati na korištenje podataka za AI ili ostaju bez njih

Samsung od nekih korisnika aplikacije Samsung Health traži privolu za korištenje njihovih zdravstvenih podataka u svrhu razvoja umjetne inteligencije. Bez prihvaćanja novih uvjeta korisnici neće moći sinkronizirati podatke sa svojim Samsungovim računom, a tvrtka upozorava da će postojeći podaci biti izbrisani, osim ako ih nije obvezna zadržati temeljem zakona.

Nova obavijest, koja se inače pojavljuje prilikom pokretanja aplikacije, navodi da će se uz privolu prikupljati i obrađivati podaci o zdravlju i tjelesnoj aktivnosti, lijekovima, zdravstvenoj dokumentaciji te praćenju menstrualnog ciklusa. Korisnici privolu mogu povući u bilo kojem trenutku u postavkama, ali se i tada gube njihovi podaci.

Detalji o privoli Foto: Samsung

Samsung zasad nije objavio detalje o tome na koji će se način podaci obrađivati, no očekuje se da će se koristiti u anonimiziranom obliku. Ipak, činjenica da korisnici moraju pristati na njihovo korištenje za razvoj AI-a kako bi zadržali sinkronizaciju i svoje zdravstvene podatke već je izazvala brojne reakcije i rasprave na društvenim mrežama.