Microsoft ukida svoju aplikaciju za skeniranje dokumenata na iOS-u i Androidu

U još jednom pokušaju da korisnici sve više koriste OneDrive, Microsoft ukida Office Lens na iOS-u i Androidu, aplikaciju za skeniranje dokumenata

Microsoft je potvrdio da gasi svoju aplikaciju za skeniranje dokumenata Office Lens na iOS-u i Androidu. Kažu da će službena podrška prestati 9. veljače ove godine, dok će aplikacija u potpunosti prestati funkcionirati mjesec dana kasnije, odnosno 9. ožujka.

Razlog ukidanja leži u činjenici da su ključne funkcije Office Lensa već integrirane u OneDrive. Microsoft je stoga procijenio da zasebna aplikacija više nije potrebna, jer korisnici unutar OneDrivea mogu fotografirati dokumente i račune, uređivati ih digitalno te ih pretvarati u Word ili PDF dokumente uz automatsko rezanje i rotaciju.

Inače, Office Lens je prvi put predstavljen 2015. godine za iOS i Android, a početni je debi doživio nešto ranije na sada već dugo umirovljenom Windows Phoneu. Aplikacija se istaknula snažnom integracijom s Office paketom te je bila dio Microsoftove strategije razvoja „mobile-first“ aplikacija prije desetak godina.

Ukidanjem Office Lensa Microsoft dodatno objedinjuje svoje alate unutar OneDrivea, koji sada postaje središnje mjesto za skeniranje i pohranu dokumenata na mobilnim uređajima.