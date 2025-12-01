MKBHD odlučio ugasiti svoju kritiziranu aplikaciju Panels

Nema idile ni u svijetu najuspješnijih tehnoloških influencera i youtubera. Jedan od najpopularnijih tehnoloških youtubera na svijetu, Marques Brownlee, odlučio je nakon godinu dana ugasiti svoju aplikaciju za pozadine Panels, jer, kako kaže, njome nije uspio ostvariti svoju viziju

Youtuber Marques Brownlee, poznat kao MKBHD, jedan je od najprepoznatljivijih recenzenata u svijetu tehnologije, influencer i poduzetnik, koji se bavi tehnologijom i povremeno automobilima. Njegove uratke prati preko 20 milijuna ljudi, a na krilima tog uspjeha prošle je godine odlučio baciti se i u poduzetničke, točnije rečeno developerske, vode – lansiranjem mobilne aplikacije Panels.

Problemi od samog početka

Ideja je bila pokriti jednu tržišnu nišu, ponuditi korisnicima koji cijene lijepo dizajnirane i umjetnički prilagođene wallpapere bogat repozitorij takvih sadržaja. Pozadine su u toj aplikaciji bile pribavljane izravno od umjetnika, koji bi potom sudjelovali u dijeljenju prihoda od prodaje, a cijelo iskustvo trebalo je redefinirati način na koji se pronalaze i koriste lijepe pozadine za zaslone mobitela. Međutim, već u prvim danima nakon službenog lansiranja aplikacije ona je postala predmetom brojnih kritika.

Korisnici su tako odmah bili primijetili da aplikacija traži pristup lokacijskim uslugama i povijesti korištenja aplikacija, da same pozadine nisu kvalitetne kao što je to Marques bio obećavao, a najviše kritika od svega izazvala je cijena pretplate od nemalih – 11,99 dolara mjesečno. Kroz naredna ažuriranja aplikacija je bila popravljana, problemi rješavani, a sada MKBHD otkriva da je u jednom trenutku bila na prvom mjestu na App Storeu i Google Playu po popularnosti u kategoriji aplikacija za fotografije.

Imali su, kaže, preko dva milijuna preuzimanja wallpapera do kraja ovog ljeta, no ipak, poručuje, aplikacija nije uspjela doći na razinu gdje bi bila održiva i isplativa.

Slavni youtuber priznaje da je tijekom izrade i lansiranja Panelsa bilo pogrešaka i da u konačnici aplikaciju nije uspio pretvoriti u viziju kakvu je u početku bio zamislio. Stoga je odlučio da će je s krajem godine i ugasiti, a nakon toga njezin će izvorni kôd biti otvoren i ponuđen open source zajednici na GitHubu. Svi pretplatnici koji su platili godišnju pretplatu dobit će povrat preplaćenih sredstava.