Ne možete si priuštiti luksuz? AI aplikacije vam nude virtualnu zamjenu

Manifestiranje se nekoć zvalo maštanje, ali s razvojem umjetne inteligencije i maštanje o boljem životu je dobilo svoju cijenu

Dunja Ivezić srijeda, 29. listopada 2025. u 20:37
📷 Izvor: Freepik
Izvor: Freepik

Lažno prikazivanje bogatstva oduvijek je bila česta pojava — bilo da se radi o kupnji kopija dizajnerskih proizvoda ili pak unajmljivanju privatnih zrakoplova za fotografiranje. Ipak, s umjetnom inteligencijom čak je i poziranje s lažnim bogatstvom postalo osobnije, pa ljudi danas stvaraju fotografije na kojima putuju, uživaju u luksuzu i u svakodnevici ne samo kako bi privukli pažnju, nego i kako bi pokušali prizvati bolji život.

Doduše, korištenje umjetne inteligencije u eskapističke svrhe nije ništa iznenađujuće niti novo. Početkom ove godine, u suradnji s OpenAI-jem, programer Tim Wijaya je proveo istraživanje u sklopu kojeg su otkrivene brojne Facebook grupe (neke i do 30 000 članova) u kojima korisnici međusobno dijele AI-generirane fotografije sebe kako uživaju u luksuznim iskustvima, od poziranja uz Lamborghinije do kupovine u Gucci trgovinama. Kako se uglavnom radi o korisnicima s nižim ili srednjim primanjima, navodi Wijaya, zaključak je da je umjetna inteligencija postala jedini način da da „ljudi barem nakratko iskuse živote koje vjerojatno nikada neće živjeti."

Ono što je zajedničko aplikacijama koje nude ovu vrstu eskapizma je "manifestiranje", odnosno aktivno prizivanje života koji zamišljamo. Laurent Del Rey, dizajner proizvoda za Metu, nedavno je pokrenuo sporedni projekt pod nazivom Endless Summer — aplikaciju za društvene mreže koju je na platformi X opisao kao aplikaciju „za trenutke kada vas iscrpljenost svlada i poželite manifestirati mekši, bezbrižniji život koji zaslužujete – uz lažne fotografije vašeg odmora“.

Na Apple App Storeu i Google Play Storeu pojavilo se i čitavo mnoštvo drugih aplikacija za manifestiranje pomoću umjetne inteligencije: od Manifest AI Coach: Dreams Made, koja obećava korištenje umjetne inteligencije za stvaranje "vizijskih pozadina“ koje pomažu u vizualizaciji i manifestiranju ciljeva, preko sličnih aplikacija Manifestar AI i ManifestMe, koja korisnicima omogućuje da „stvaraju personalizirane vizije usklađene s vlastitim ciljevima i energijom manifestiranja“.

Tu su se našle i aplikacije poput Manifest AI: Bye Broke Brain, koja je obećavala „obnovu uma u nekoliko sekundi“, te Manifest AI: Affirmations, namijenjena svakodnevnom stvaranju afirmacija pomoću umjetne inteligencije.

📷 Izvor: Endless Summer AI
Izvor: Endless Summer AI

Vrijedi napomenuti da većina tih aplikacija zapravo niti ne isporučuje ono što obećava u opisu. Ono što dobijete jednom kad skinete bilo koju od ovih aplikacija uglavnom su tekstualne afirmacije i neobične AI-generirane slike božica, sunčevih zraka i nizova DNK. Aplikacija Endless Summer, doduše, ispunjava vlastito obećanje i poziva vas da snimite nekoliko svojih fotografija koje bi zatim poslužile kao predložak za „izmišljene fotografije s odmora“ u kojima, osim što uživate u nekom velegradu ili u prirodi, također izgledate odlično. Nakon tri fotografije, ostajete bez besplatnih pokušaja i aplikacija vas poziva da „dopustite da ljeto potraje“ uplatom od 3,99 dolara za 30, 17,99 dolara za 150 ili 34,99 dolara za 300 fotografija.

Popularnost manifestiranja djelomično je nastala kao odgovor na sveprisutnu ekonomsku i psihološku nesigurnost. Problem je u tome što se ta praksa masovno kapitalizirala i promovirala na društvenim mrežama, posebno na TikToku, iako je riječ o obliku pseudoznanosti.

Pozitivan stav prema vlastitim ciljevima može biti konstruktivan korak prema njihovom ostvarenju, ali virtualne mentalne mape i dalje su samo forma eskapizma i mašte.

