Netflix pokreće novu aplikaciju za dječje igre

Iz Netflixa poručuju da žele stvoriti jedinstveno mjesto za otkrivanje, učenje i igru, čime dodatno naglašavaju fokus na sadržaj za djecu i obitelj

Netflix je predstavio novu aplikaciju za igre nazvanu Netflix Playground. Radi se o aplikaciji čiji je fokus na igrama za djecu do osam godina te je, kao i ostatak Netflixove ponude igara, dostupna u sklopu pretplate, bez oglasa i kupnji unutar aplikacije.

Playground je trenutačno dostupan u SAD-u, Ujedinjenom Kraljevstvu, Kanadi, Australiji, na Filipinima i Novom Zelandu, dok se globalno uvođenje očekuje od 28. travnja. Početnu ponudu čine igre temeljene na popularnim dječjim animiranim serijama poput Peppe Pig i Sesame Street.

„Stvaramo jedinstveno mjesto za otkrivanje, učenje i igru“, izjavio je John Derderian, potpredsjednik Netflixa za animirane serije i dječji te obiteljski sadržaj.

Predstavljanje ovakve aplikacije dolazi u trenutku kada Netflix pokušava redefinirati svoju igraću strategiju, udaljavajući se od indie igara i ambicioznih projekata poput MMO-a Spirit Crossing studija Spry Fox. Uz obiteljske igre, Netflix je sve više zainteresiran i za cloud igranje na televizorima, što ćemo već moći testirati uoči nadolazećeg FIFA-inog Svjetskog nogometnog prvenstva.