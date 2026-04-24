Nothing ima novi alat za transkripciju i prijevod govora u stvarnom vremenu

Nothingov alat automatski uklanja poštapalice i prilagođava tekst kako bi bio spreman za slanje, a podržava i više od 100 jezika

Nothing je predstavio Essential Voice, novi alat za pretvaranje govora u tekst koji donosi čišći i čitljiviji zapis u stvarnom vremenu, uz mogućnost simultanog prijevoda.

Za razliku od klasičnog diktiranja glasovnih poruka, koja često uključuje poštapalice, zamuckivanja i nepreciznu interpunkciju, Essential Voice automatski uklanja suvišne riječi i prilagođava tekst kako bi bio spreman za slanje drugima.

"S Essential Voiceom možete govoriti na više od 100 jezika uz automatsko prepoznavanje. Također možete odabrati regionalne varijante jezika, poput engleskog ili španjolskog. Možete govoriti na jednom jeziku, a alat će to u stvarnom vremenu prevoditi i pretvarati u tekst", priopćili su iz Nothinga.

Podržani su i prečaci za često korištene izraze ili specifične zapise. Primjerice, Essential Voice može automatski zapisati “Nothing OS” kada prepozna izgovor “nothing os”, povezati određenu adresu s imenom restorana ili, na zahtjev, poslati transkript na e-mail.

Iz Nothing naglašavaju da Essential Voice ne radi u pozadini, već se aktivira isključivo kada ga korisnik pokrene. Tijekom korištenja, audio zapis se šifrira i obrađuje na serverima, nakon čega se generirani tekst vraća na uređaj bez pohrane.

Essential Voice trenutačno je dostupan na Nothing Phone (3), dok bi na modele Nothing Phone (4a) Pro i Nothing Phone (4a) trebao stići kasnije ovog mjeseca, odnosno početkom svibnja. Funkcija je integrirana u tipkovnicu i posebnu Essential tipku.