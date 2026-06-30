Odsad si možete rezervirati korisničko ime na WhatsAppu

Već dulje od pola godine WhatsApp najavljuje da će omogućiti korištenje bez broja telefona, samo uz korisničko ime, a mogućnost rezervacije @-oznaka sada je stigla i do nas

Sandro Vrbanus utorak, 30. lipnja 2026. u 12:20
📷 WhatsApp, Bug/AI
WhatsApp, Bug/AI

Popularna Metina platforma za razmjenu poruka WhatsApp uvodi povijesnu promjenu kojom će korisnici (napokon) moći komunicirati bez otkrivanja broja mobitela svojim kontaktima – samo pomoću jedinstvenog korisničkog imena koje će im se vezati uz račun. To predstavlja jednu od najvećih promjena usmjerenih na privatnost u povijesti ove platforme.

Dostupno i kod nas

Budući da WhatsApp trenutačno broji više od tri milijarde korisnika u cijelom svijetu, proces ranih rezervacija željenih korisničkih imena započeo je ovog tjedna kako bi svi dobili priliku na vrijeme osigurati svoj jedinstveni mrežni identitet. To se može učiniti već sada, tjednima ili mjesecima prije nego što korisnička imena budu službeno lansirana kasnije ove godine.

Iz vodstva kompanije ističu da je dijeljenje broja mobitela s novim poznanicima, susjedima, kolegama ili unutar velikih grupnih razgovora često za pojedince prevelik korak, s obzirom na to da je broj usko vezan uz privatni život. Kad ova funkcija zaživi, prilikom prvog slanja poruke nepoznatoj osobi ili poslovnom subjektu broj mobitela više neće biti vidljiv u slučaju da vam je korisničko ime aktivirano. Cijeli sustav osmišljen je kao dobrovoljan, pa će svi oni koji i dalje žele dijeliti svoj broj mobitela to moći činiti bez ikakvih prepreka.

Stroga kontrola kontakata

Sustav korisničkih imena na WhatsAppu funkcionirat će bitno drukčije od onoga kod ostalih društvenih mreža. Unutar aplikacije neće postojati javni imenik korisničkih imena niti će platforma nuditi automatske prijedloge imena tijekom upisivanja. Da bi vas netko prvi put kontaktirao, morat će znati vaše točno korisničko ime. Dodatno, za korisnike koji žele još višu razinu zaštite od neželjenih poruka, kreiran je i izborni sigurnosni ključ korisničkog imena, bez čijeg poznavanja drugi neće moći započeti razgovor s vama.

Korisnička imena moraju biti jedinstvena i duljine između 3 i 35 znakova. Mogu sadržavati mala slova, brojke, donje crtice i točke, no ne smiju se sastojati isključivo od brojki niti sadržavati zabranjene riječi i fraze. Za sve one koji budu imali poteškoća s odabirom slobodnog naziva, WhatsApp je osigurao i integrirani generator korisničkih imena koji predlaže alternativna rješenja na temelju korisnikova unosa. S ciljem sprječavanja krađe identiteta, platforma će privremeno zadržati i blokirati imena javnih osoba, slavnih pojedinca i vladinih organizacija, a jednom odabrano korisničko ime bit će moguće naknadno lako promijeniti.

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