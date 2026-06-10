Opera za Android dobiva novi izgled i nogometni centar za praćenje utakmica

Uz osvježeni izgled početne stranice, korisnici Opere na Androidu mogu pratiti i rezultate omiljenih reprezentacija na Svjetskom prvenstvu

Opera je predstavila novo ažuriranje svog preglednika za Android koje donosi redizajniranu početnu stranicu i poseban nogometni centar namijenjen praćenju nadolazećeg Svjetskog prvenstva.

Vizualno, nova je početna stranica inspirirana Chromeom za Android te uključuje traku za pretraživanje, gumb za AI način rada i prečac za privatno pregledavanje. Korisnici mogu prilagoditi i izgled prikvačenih stranica promjenom oblika njihovih ikona.

No, nekima će se vjerojatno više svidjeti poseban nogometni centar koji se može prikazati na početnoj stranici preglednika. Nakon odabira omiljenih reprezentacija ili momčadi, korisnici u stvarnom vremenu dobivaju rezultate utakmica, raspored susreta i druge relevantne informacije, a moguće je uključiti i obavijesti za praćenje događaja uživo.

"Omogućavanjem trenutačnog pristupa rezultatima uživo nogometnim navijačima, uz promišljeniji dizajn, osiguravamo da ih od same akcije dijeli samo jedan dodir, čak i kada utakmicu ne mogu pratiti uživo“, priopćio je Tim Lesnik, voditelj proizvoda za Opera Mobile.