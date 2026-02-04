Osnivači Fitbita predstavili Luffu, aplikaciju za praćenje zdravlja cijele obitelji

Osnivači Fitbita imaju novi startup. Dvije godine nakon napuštanja Googlea, James Park i Eric Friedman najavili su novu platformu koja prebacuje fokus s pojedinca na obitelj. Njihova mobilna aplikacija Luffu, kako kažu, "koristi umjetnu inteligenciju tiho u pozadini" za prikupljanje i organiziranje obiteljskih zdravstvenih informacija.

"U Fitbitu smo se fokusirali na osobno zdravlje, ali nakon Fitbita, zdravlje je za mene postalo veće od pukog razmišljanja o sebi", rekao je Park u priopćenju za medije. Aplikacija je posebno usmjerena na "CEO-a obitelji", odnosno osobu koja upravlja terminima, receptima i drugim zadacima vezanim uz zdravlje.

No, definicija obitelji nije ograničena samo na roditelje koji odgajaju djecu. Tvrtka vidi svoj alat kao posebno vrijedan za skrbnike u četrdesetim i pedesetim godinama koji možda upravljaju potrebama i starijih roditelja i djece. Aplikacija čak prati i zdravstvene navike kućnih ljubimaca.

"Upravljamo brigom kroz tri generacije: djecu kod kuće, zaposlene roditelje u sredini i mog oca u osamdesetima koji živi s dijabetesom i dalje želi ostati žestoko neovisan", napisao je Friedman. "A trenuci koji su najvažniji često su i najkaotičniji: kasnonoćna groznica, iznenadni posjet hitnoj službi, liječnik koji postavlja pitanja na koja ne možete brzo odgovoriti jer su detalji razasuti“

Kako funkcionira AI i unos podataka

Tvrtka tvrdi da umjetna inteligencija u aplikaciji "nije sloj chatbota". Umjesto toga, služi kao "čuvar" koji proaktivno i tiho u pozadini prati promjene. AI zatim pruža uvide i pokreće upozorenja kada nešto nije u redu. Aplikaciji također možete postavljati pitanja o zdravstvenim podacima koristeći svakodnevni jezik, što znači da ipak postoji neka vrsta chatbota te dijeliti podatke s članovima obitelji.

Tvrtka očito želi unos podataka učiniti što jednostavnijim. Luffu omogućuje članovima obitelji da bilježe informacije glasom, tekstom ili fotografijama. Integrira se sa zdravstvenim platformama kao što su Apple Health i Fitbit, a u konačnici se planiraju proširiti i na hardverski ekosustav, vjerojatno s uređajima koji će prikupljanje zdravstvenih podataka učiniti još lakšim.

Luffu je trenutno u ograničenoj javnoj beta fazi.