Pametne aplikacije triput učinkovitije u prestanku pušenja

Aplikacije za pametne telefone, osobito one temeljene na psihološkim bihevioralnim teorijama, pokazale su se gotovo tri puta učinkovitijima od minimalne ili nikakve podrške u pomaganju pušačima da se odreknu cigareta. Rezultate objedinjenog pregleda 31 randomizirane studije s više od 12 tisuća sudionika objavio je časopis BMJ Evidence Based Medicine.

Potencijal interaktivnih alata

Autori su analizirali učinkovitost različitih digitalnih pristupa – od bihevioralnih okvira do kognitivno-bihevioralne terapije – u usporedbi s tradicionalnim metodama poput savjetovanja i farmakoterapije. Aplikacije su povećale stopu šestomjesečne apstinencije za 40 na svakih tisuću korisnika, a u kombinaciji s drugim intervencijama dvostruko su poboljšale ishode.

Istraživanje je potvrdilo korisnost aplikacija kao što su iCanQuit, QuitBot: i Smoke Free ili QuitNow koju preporuča i Svjetska zdravstvena organizacija

Istraživači upozoravaju da su dokazi zasad nepouzdani zbog ograničenih uzoraka i raznolikog dizajna aplikacija, no ističu potencijal ovih pristupačnih i interaktivnih alata koji mogu pridonijeti prestanku pušenja i smanjiti ovisnost o duhanu.