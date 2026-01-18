Pametne aplikacije triput učinkovitije u prestanku pušenja
Analiza 31 kliničke studije pokazuje da digitalne intervencije mogu postati temelj globalne kontrole duhana
Aplikacije za pametne telefone, osobito one temeljene na psihološkim bihevioralnim teorijama, pokazale su se gotovo tri puta učinkovitijima od minimalne ili nikakve podrške u pomaganju pušačima da se odreknu cigareta. Rezultate objedinjenog pregleda 31 randomizirane studije s više od 12 tisuća sudionika objavio je časopis BMJ Evidence Based Medicine.
Potencijal interaktivnih alata
Autori su analizirali učinkovitost različitih digitalnih pristupa – od bihevioralnih okvira do kognitivno-bihevioralne terapije – u usporedbi s tradicionalnim metodama poput savjetovanja i farmakoterapije. Aplikacije su povećale stopu šestomjesečne apstinencije za 40 na svakih tisuću korisnika, a u kombinaciji s drugim intervencijama dvostruko su poboljšale ishode.
Istraživači upozoravaju da su dokazi zasad nepouzdani zbog ograničenih uzoraka i raznolikog dizajna aplikacija, no ističu potencijal ovih pristupačnih i interaktivnih alata koji mogu pridonijeti prestanku pušenja i smanjiti ovisnost o duhanu.