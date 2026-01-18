Pametne aplikacije triput učinkovitije u prestanku pušenja

Analiza 31 kliničke studije pokazuje da digitalne intervencije mogu postati temelj globalne kontrole duhana

Mladen Smrekar nedjelja, 18. siječnja 2026. u 11:48
Aplikacije temeljene na psihološkim bihevioralnim teorijama značajno povećavaju apstinenciju 📷 Freepik
Aplikacije temeljene na psihološkim bihevioralnim teorijama značajno povećavaju apstinenciju Freepik

Aplikacije za pametne telefone, osobito one temeljene na psihološkim bihevioralnim teorijama, pokazale su se gotovo tri puta učinkovitijima od minimalne ili nikakve podrške u pomaganju pušačima da se odreknu cigareta. Rezultate objedinjenog pregleda 31 randomizirane studije s više od 12 tisuća sudionika objavio je časopis BMJ Evidence Based Medicine.

Potencijal interaktivnih alata

Autori su analizirali učinkovitost različitih digitalnih pristupa – od bihevioralnih okvira do kognitivno-bihevioralne terapije – u usporedbi s tradicionalnim metodama poput savjetovanja i farmakoterapije. Aplikacije su povećale stopu šestomjesečne apstinencije za 40 na svakih tisuću korisnika, a u kombinaciji s drugim intervencijama dvostruko su poboljšale ishode.

Istraživanje je potvrdilo korisnost aplikacija kao što su iCanQuit, QuitBot: i Smoke Free ili QuitNow koju preporuča i Svjetska zdravstvena organizacija
Istraživanje je potvrdilo korisnost aplikacija kao što su iCanQuit, QuitBot: i Smoke Free ili QuitNow koju preporuča i Svjetska zdravstvena organizacija

Istraživači upozoravaju da su dokazi zasad nepouzdani zbog ograničenih uzoraka i raznolikog dizajna aplikacija, no ističu potencijal ovih pristupačnih i interaktivnih alata koji mogu pridonijeti prestanku pušenja i smanjiti ovisnost o duhanu.



Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Folded Motion® Waveguide tehnologija

Akcija

MARTIN LOGAN Motion XT F100

Frekvencijski odziv 31 Hz - 25 kHz ± 3 dB, disperzija 5° (vertical) x 90° (horizontal), osjetljivost 92 dB, impedancija 4 ohms

4.459 € 5.579 € Akcija

Gladak i transparentan zvuk.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE509

Dvosistemski podni zvucnici, raspon: 32Hz-28kHz (+/- 6dB), osjetljivost: 89dB, peak SPL: 115dB, maksimalna snaga: 175W, crossover frekvencija: 2.9kHz, impedancija: 6 ohma.

2.380 € 2.800 € Akcija

Manje šuma, više glazbe.

Izbor kupaca

DALI KUPID Black Ash

AudioQuest Niagara 1200 je kompaktan mrežni kondicioner koji osigurava čisto i stabilno napajanje za audio i AV sustave, smanjuje šum i izobličenja, štiti opremu od prenapona te poboljšava dinamiku i detalje zvuka u svakodnevnom slušanju.

999 € 1.249 € Akcija

Uključena Pick it MM E zvučnica

PRO-JECT E1.2, , PICK IT, MM

Gramofon s elektroničkom promjenom brzine 33/45 o/min i remenskim pogonom, omjer signal/šum 65 dB, wow & flutter do ±0,23 %, ručka 218,5 mm / 7 g, potrošnja 4,5 W,

329 € Kupi

Spaja bezvremenski dizajn s vrhunskom akustičnom tehnologijom.

KEF Coda W Dark Titanium

Podržava Bluetooth 5.4 s aptX Adaptive i aptX Lossless, ima phono ulaz za gramofon, USB-C, AUX ulaz te izlaz za subwoofer, što omogućuje jednostavno proširenje sustava. Bilo da slušate streaming, vinil, s računala ili TV, sve se spaja izravno na zvučnike.

899 € Kupi

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi