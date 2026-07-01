Partnerstvo Vibera i OpenAI-ja donosi ChatGPT izravno u chat

Korisnici Vibera u Hrvatskoj od sada mogu besplatno koristiti napredne alate za uređivanje slika te sažimanje i prevođenje poruka izravno unutar aplikacije na iOS i Android uređajima

Tehnološke tvrtke Rakuten Viber i OpenAI službeno su udružile snage kako bi korisnicima u Hrvatskoj omogućile izravan pristup alatima koje pokreće ChatGPT. Ova nova integracija omogućuje besplatno korištenje naprednih funkcija umjetne inteligencije unutar same aplikacije za razmjenu poruka, bez potrebe za otvaranjem vanjskih platformi – kao što je to primjerice slučaj s WhatsAppom i njihovim chatbotom Meta AI.

Glavni cilj ovog partnerstva je približavanje umjetne inteligencije široj javnosti, uključujući i korisnike koji nemaju prethodnog iskustva s AI asistentima. ChatGPT je u aplikaciji integriran kao namjenski kontakt i kartica, a korisnicima omogućuje postavljanje pitanja, pretraživanje informacija ili traženje pomoći s različitim zadacima unutar zasebnog razgovora. Za početak korištenja većine funkcija nije potreban ChatGPT račun, no korisnici se mogu registrirati ili prijaviti kako bi ostvarili veća ograničenja korištenja.

Interakcija i u grupama

Integracija omogućuje i označavanje ChatGPT-a u bilo kojem privatnom ili grupnom razgovoru upisivanjem simbola "@". Na taj način korisnici mogu zajednički tražiti preporuke ili ideje, pri čemu su odgovori umjetne inteligencije vizualno odvojeni od poruka ostalih sudionika radi jasnoće. Pritom se s platformom OpenAI dijeli isključivo specifična poslana poruka, dok ostatak konteksta razgovora ostaje zaštićen.

Uz tekstualnu interakciju, integracija donosi i funkciju "Image Remix" pokretanu modelom ChatGPT Images, koja služi za uređivanje i personalizaciju fotografija pomoću gotovih predložaka. Za ovu je opciju potrebna brza i besplatna prijava unutar aplikacije. Također, korisnicima su na raspolaganju alati "Link Summary" za automatsko generiranje sažetaka podijeljenih članaka te "Chat Summary" koji omogućuje kreiranje privatnih sažetaka propuštenih poruka u aktivnim grupama.

Uređivanje i prijevod

Ponudu alata zaokružuju opcije "Polish Messages" i "Translate Message", kojima se pristupa putem ikone olovke u razgovorima, zajednicama i kanalima. Alat za uljepšavanje poruka omogućuje korisnicima prepisivanje teksta radi postizanja željenog tona i jasnoće prije slanja, bez vidljivih naznaka sugovornicima da je alat korišten.

S druge strane, značajka prevođenja olakšava premošćivanje jezičnih barijera u svakodnevnoj komunikaciji jednim dodirom. Kako bi aktivirali sve navedene mogućnosti, korisnici trebaju ažurirati aplikaciju Viber na najnoviju verziju. ChatGPT je dostupan u Viberu na iOS i Android uređajima, dok se podrška za desktop verziju očekuje u skoroj budućnosti.