Pedeset esencijalnih mobilnih aplikacija

Kad se u rukama ima tek svježe kupljeni i pokrenuti telefon, obično se mnogi upitaju, što na njega instalirati? Aplikacija doista ima mnogo i izbor nije lagan, a jednom kada se i počne tražiti što bi se trebalo instalirati da bi se pametni telefon doista pretvorio u kvalitetnog asistenta, bez kojega se u nekom trenutku neće moći više živjeti, ubrzo se shvati da bi broj aplikacija koje valja imati mogao biti poveći. Drugim riječima, ovih se pedeset aplikacija razvrstanih u osam kategorija mogu smatrati esencijalnom aplikativnom opremom za pametne telefone.

Društvo i komunikacija

Facebook

Premda ovoj društvenoj mreži u posljednje vrijeme pada broj aktivnih korisnika, i dalje se svrstava među najpopularnije društvene mreže, a to znači samo jedno. Službenu aplikaciju obavezno valja imati na svojem telefonu. Na mnogima već dolazi predinstalirana, ali ako nije, onda je ovo jedna od prvih aplikacija koju će mnogi nesumnjivo instalirati. www.facebook.com

Facebook Messenger

Kad se već na telefonu ima Facebookova aplikacija, onda je nezaobilazna iduća stanica i njegov Messenger. Kako bi se razgovaralo s prijateljima na mreži, potrebno ga je imati, no to nije jedino što Messenger može. Tu su videorazgovori, fotografiranje s primjenom hrpice efekata, igranje igara, slanje i primanje SMS poruka i štošta drugo. www.messenger.com

Google Duo

Neki je vole, a neki preziru. Ipak, ovu Googleovu aplikaciju koja se specijalizira za videopozive, a ističe se ponajprije maksimalnom jednostavnošću, zaista je užitak koristiti. Videopozive vrlo je lako inicirati, a kvaliteta je prilično dobra, s time da to ponajviše ovisi o dostupnoj internetskoj vezi, ali i samoj kameri smartfona. Tu su i neke zgodne sitnice kao što je Knock Knock, mogućnost koja služi kao pretpregled dolaznog videopoziva. https://duo.google.com/

Skype

Skype definitivno nije potrebno posebno predstavljati. Iza njega već neko vrijeme stoji Microsoft, a ima i golem broj korisnika diljem svijeta. Sva je prilika da većina vaših prijatelja ima Skype, pa onda nema razloga da ga na svome telefonu nemate i vi. Uostalom, Skype nudi i hrpicu drugih stvarčica, primjerice, ostvarivanje međunarodnih poziva, bilo na mobilne telefone ili zemaljske linije. www.skype.com

Snapchat

Malo je vjerojatno da netko nije čuo za Snapchat, servis koji omogućuje slanje poruka koje automatski nestaju. Stop! Zapravo, više ne moraju nužno nestati, i ono što se šalje, uvijek može biti ponovno pogledano ili nekamo snimljeno. Ipak, servis je to koji preferira mlađa populacija, a broj aktivnih korisnika redovito mu raste (na štetu drugih društvenih servisa). U svakom slučaju, ljubitelji ukrašavanja vlastitih fotografija kojekakvim ukrasima ovu će aplikaciju obožavati. www.snapchat.com

Twitter

Još jedna aplikacija koja je mnogima naprosto nezaobilazna. Riječ je o iznimno poznatom servisu za objavljivanje kratkih poruka ili, kratko rečeno, mikrobloganje. Dakako, važno je tko ih objavljuje, a s obzirom na to da je mnogo poznatih i slavnih, izbor koga će se pratiti prilično je šarolik pa se tako Twitter lako transformira u bogat izvor vijesti i zanimljivosti. https://twitter.com

Viber

Viber je iznimno poznati komunikacijski servis za laku razmjenu tekstualnih poruka, videorazgovore, klasične glasovne pozive, grupne razgovore i slično. Budući da je prilično rasprostranjen, mnogi se odlučuju upravo za njega, pa kako bi se ostalo u kontaktu s onima koji su zapeli za Viber, nema mnogo izbora, valja ga instalirati. No to nije nužno loše jer Viber nudi neke zgodne stvarčice kao što je, primjerice, mogućnost da se određeni razgovori sakriju s glavnog zaslona. www.viber.com

WhatsApp

WhatsApp još je jedan komunikacijski servis koji se obično instalira ili prije ili odmah nakon što se instalira Viber. Nudi jednostavnu razmjenu poruka, grupne razgovore, besplatne pozive unutar WhatsAppove mreže, slanje i primanje offline poruka, dobru razinu sigurnosti (sve je uredno kriptirano) te štošta drugo. Može ga se koristiti i izravno preko weba, a nije potrebno otvarati posebni korisnički račun. Jednostavno se koristi sam broj telefona. www.whatsapp.com

Video i streaming

Amazon Prime Video

Prije nešto manje od dvije godine i ovaj je videoservis postao dostupan na području RH. Spada među jeftinije servise (potrebno je plaćati 6 eura mjesečno, odnosno 3 eura prvih šest mjeseci). Nažalost, ponuda serija i filmova nije tako izdašna kao na drugim servisima, ali neki se na njega odlučuju zbog specifičnih serija poput “The Grand Toura”, serije “Fear the Walking Dead” ili “Mr. Robot”. Neki su sadržaji lokalizirani na hrvatski jezik (nema ih mnogo). www.primevideo.com

HBO GO

HBO GO tek se odnedavno može platiti izravno, bez potrebe da se u to miješa neki od telekom operatera. Ipak, ako se u ponudi televizijskih usluga izabere i HBO kao paket, obično će se dobiti mogućnost korištenja i GO usluge. Prednost je to što obiluje sadržajem koji je posve lokaliziran, a kada se tome pribroje naslovi poput serije “Igra prijestolja” ili “Westworld”, onda stvari postaju jasnije. Dodatni je i trik i to što se kod nekih operatera u određenim tarifama može namjestiti da aplikacije ne troši mobilni promet. Što to znači? Gledanje filmova i serija do mile volje, i to bilo gdje i bilo kada. https://hbogo.hr/

HRTi OTT

Znate li da postoji i peti program HRT-a? Riječ je o programu namijenjenom Hrvatima izvan Republike Hrvatske te međunarodnoj javnosti, koji se može gledati preko satelita, ali i preko HRT-ove streaming aplikacije. Ta je aplikacija nedavno nadograđena i preko nje je moguće uživo gledati i slušati HRT-ov radijski i televizijski program, ali gledati serije i filmove na zahtjev. Potrebno je otvoriti korisnički račun (registracija je besplatna), a na umu valja imati da je sav sadržaj dostupan samo na teritoriju RH. Zanimljiv je i detalj da ima podršku za Chromecast. https://hrti.hrt.hr/

Netflix

Vijest da je Netflix, poznati streaming servis, postao globalno dostupan prilično je odjeknula. Iako se ponuda sadržaja razlikuje od zemlje do zemlje zbog autorskih prava, Netflix nudi zaista golem izbor filmova, serija, animiranih filmova, dokumentaraca, i to za ne pretjerano visoku cijenu, počevši od 8 eura mjesečno pa sve do 12 eura mjesečno ako se želi gledati 4K sadržaj, i to na do četiri uređaja istodobno. Jedina veća zamjerka je činjenica da Netflix ima vrlo malo lokaliziranog sadržaja. www.netflix.com

Pickbox

Pickbox je domaći streaming servis koji se, ponajprije, ističe činjenicom da je sav sadržaj lokaliziran. Ponudom se možda ne može uspoređivati s velikanima u ovoj kategoriji, poput Netflixa ili HBO GO-a, ali za cijenu od 38 kuna mjesečno dobiva se brdo kvalitetnih serija, ali i filmova. Posebno treba izdvojiti i ponudu animiranih i dječjih filmova, a zamjerku treba uputiti kvaliteti slike, koja bi mogla biti i bolja. www.pickbox.hr

RTL Play

Nije teško pogoditi, ovdje je riječ o aplikaciji koja omogućuje gledanje RTL-ovih programa koji se emitiraju na teritoriju RH, i to uživo (RTL, RTL 2, Kockica, Living, Crime i Passion), a moguće je pogledati i reprize raznih emisija koje su se emitirale. Jedna od zgodnih mogućnosti kojom se ova aplikacija može pohvaliti jest opcija multi-screen, zahvaljujući kojoj se gledanje može započeti na jednom uređaju, a dovršiti na drugom. https://play.rtl.hr/

VLC

VLC je iznimno moćan reproduktor multimedije na stolnim računalima, a već je dulje vrijeme dostupan i na mobilnim platformama. Ističe se dobrom podrškom za velik broj multimedijalnih formata, nije mu strano otvaranje datoteka dostupnih u dijeljenim mapama u lokalnoj mreži, nudi tipično osmišljene kontrole za upravljanje reprodukcijom (geste), a tu je i podrška za Chromecast i zaista mnogo toga drugog. www.videolan.org

YouTube

Danas je teško zamisliti ijedan telefon, a da na njemu nije instaliran i YouTube. Servis je to koji ne treba puno predstavljati, osim što valja reći kako može biti neiscrpan izvor najraznovrsnijeg videomaterijala. Mogu se naći odlični dokumentarci, može poslužiti kao sjajan izvor za glazbu, a nerijetko će se naići i na cjelovečernji film. Dakako, tu je i mnogo toga drugoga. www.youtube.com

Glazba i streaming

Dash Radio

Dash Radio spada među rjeđe servise koji nema reklama, a pritom nudi više od 60 glazbenih kanala s pomno probranim pjesmama, za što su zaslužni pravi DJ-i, a ne suhoparni algoritmi. Za slušanje glazbe nije potrebno otvoriti korisnički račun, ali ako se žele sačuvati postavke i dobiti neke druge mogućnosti, onda se to ne može izbjeći. U svakom slučaju, oni koji žele uživati u dobroj glazbi za nula kuna, s ovim će to moći. https://dashradio.com/

Deezer

Jedan od rijetkih glazbenih servisa koji su dostupni i na našem teritoriju, a za koji se može plaćati izravno pretplata, ili ga se može dobiti preko nekih telekom operatera. Glazbena biblioteka prilično je izdašna, kakvoća zvuka solidna, a za cijenu od 10,49 eura mjesečno, koliko košta obiteljski paket, može se stvoriti do šest profila, što znači da za tu cijenu u Deezeru mogu uživati šest osoba. Deezer se može isprobavati 30 dana besplatno, a osnovna inačica s reklamama i drugim ograničenjima, besplatna je. https://www.deezer.com/hr/

Pocket Casts

Vjerojatno najmoćnija i najbolja aplikacije za podcastove. Omogućuje slušanje više od 200 tisuća podcastova, i to sve kroz pažljivo osmišljeno sučelje pa je, uz druge mogućnosti, slušanje i pronalazak podcastova vrlo ugodno iskustvo. Ističe se praktičnim stvarčicama kao što je podrška za automatsko preuzimanje, podrška za neprekinutu reprodukciju, sposobnost ubrzavanja ili usporavanja reprodukcije, sinkronizacija i backup te zgodno napravljene notifikacije. www.pocketcasts.com

Soundcloud

Ovo je još jedna opcija za sve one kojima je mrsko plaćati mjesečnu pretplatu kako bi uživali u glazbi. Treba izdržati oglase i to što je potrebno otvoriti korisnički račun, no zauzvrat će se dobiti ogromna fonoteka, zahvaljujući kojoj će se moći upoznati s radovima potpuno novih glazbenika. U prijevodu, to znači da se na ovom servisu neće baš pronaći najnoviji hitovi i proslavljeni bendovi. Ipak, glazbe ima mnogo, a kada je potrebna, primjerice, glazba za koncentraciju i učenje – ovdje će se naći hrpa upravo takvih instrumentala. https://soundcloud.com/

TuneIn Radio

Ovo je valjda najpoznatija aplikacija za streamanje internetskih radijskih postaja, ali i za pronalaženje podcastova, i to diljem svijeta. Poznata je i po tome što je preko nje moguće slušati prijenose sportskih događaja, ali i po tome što nudi slušanje komercijalne glazbe koju su probrali profesionalni DJ-i. Osnovna inačica je besplatna, no puna oglasa i ne nudi sve mogućnosti, a za puni doživljaj treba se odlučiti za izdanje Pro koje košta 85 kuna na Androidu, odnosno 10 dolara na iOS-u. https://tunein.com/

Produktivnost

Adobe Acrobat Reader

Da, postoji brdo alternativnih čitača dokumenata u PDF-u, no samo je jedan izvorni. Onaj Adobeov. Stoga, kada na pametnom telefonu treba otvoriti i raditi s PDF-ovima, onda ne treba puno dvojiti i jednostavno valja instalirati službeni čitač. Uz tipično pregledavanje, tu je podrška za anotaciju, podrška za popunjavanje obrazaca, a dokumente je čak moguće i potpisati ispisujući svoj potpis prstom po zaslonu. https://acrobat.adobe.com/us/en/mobile/acrobat-reader.html

Google Keep

Google Keep je aplikacija za organizaciju bilježaka, a u tradiciji Googleovih aplikacija, i ova prati filozofiju potpunog minimalizma, premda istodobno nudi vrlo efektno dizajnirano sučelje. Odlično se integrira s Driveom, a dodavanje bilješki koje mogu biti tekst, zvuk, slika ili crtež, vrlo je efektno riješeno. Tu je i dobro riješeno pretraživanje, kao i arhiviranja bilješki te organizacija, a ako se koristi Googleova tipkovnica, onda je bilješke moguće i diktirati na hrvatskom jeziku. Što je najbolje, mogu se definirati podsjetnici na bilješke koji se mogu aktivirati u odnosu na lokaciju. Neprocjenjivo. https://keep.google.com/

Google Translate

Jedna od praktičnih stvari pametnih telefona svakako je mogućnost da se uz dobru aplikaciju pretvori u prevoditelja. Ovo je aplikacija koja omogućuje prevođenje 103 jezika upisivanjem, od čega se njih 59 može prevoditi bez dostupne internetske veze. Prevoditi se može upisom teksta, slikanjem fotoaparatom, pa čak i govorom, a omogućeno je i pisanje prstom po zaslonu – korisno kod jezika koji koriste simbole. https://translate.google.com/

Microsoft Excel

Iako pametni telefoni nisu baš najbolji izbor uređaja na kojem treba raditi s tabličnim proračunima, katkada je to jednostavno neizbježno, a onda u pomoć uskače, ni više ni manje, nego Microsoftov Excel. Ne treba očekivati da raspolaže svim onim mogućnostima kao i njegova stolna inačica, ali tu je dovoljno toga da se slobodno može raditi čak i s ponešto složenijim tablicama. Za puni potencijal aplikacije potrebna je pretplata na Office 365. https://products.office.com/en-us/mobile/office-mobile-apps-for-android

Microsoft Word

Kada se na telefonu već ima Excel, zašto se onda ne bi mogao imati i Word? Da, ovo je inačica Worda za pametne telefone i tablete, a koja omogućuje prilično ugodno uređivanje već gotovih Wordovih dokumenata, kao i stvaranje novih. Zgodno je to što je, jednom kada je dokument napravljen, lako moguće snimiti ga kao PDF za lakše dijeljenje s drugima, a slično kao i kod Excela, za puni potencijal aplikacije potrebno je imati pretplatu na Office 365. https://products.office.com/en-us/mobile/office-mobile-apps-for-android

Office Lens

Office Lens odlična je aplikacija koja će transformirati pametni telefon u sposoban ručni skener. U tren oka digitalizirat će bilješke s ploča, posjetnice i razne druge dokumente fotografirane ugrađenom kamerom, a rezultati su iznenađujuće dobri. I to pogotovo kada se želi digitalizirati materijal napisan na ploči ili s projektora. Naime, obrezat će sliku te ukloniti odsjaje i sjene, a slike klasičnih dokumenata obrezat će i zatim popraviti boje. Posebno je zgodno i to što prepoznaje tiskani tekst pa će poslužiti i kao alat za OCR. Gdje je dostupan? Na Androidu, iOS-u i na Windowsima.

Sleep Cycle

Sleep Cycle je pametna budilica koja analizira tijek sna i zatim aktivira alarm u trenutku kada je san najlakši. Tako bi jutarnje buđenje trebalo biti podnošljivije. Uz to što nudi ugodnije buđenje, Sleep Cycle nudi i prikaz prikupljenih statističkih podataka koje je moguće izvesti u Excel za daljnju analizu. Osnovna inačica je besplatna i smanjenih mogućnosti, no za dodatne stvarčice, kao što je pomoć da se lakše zaspi ili pregled vremenske prognoze, unutar aplikacije potrebno je platiti za izdanje Premium. www.sleepcycle.com

Fotografija

Camera+2

Turbo popularna aplikacija za fotografiranje koja će oduševiti praktički svakog vlasnika novog ili starog iPhonea. Iznimno je brz, vrlo je ugodan za korištenje, a tu su i osnovni alati za naknadno uređivanje slika, mogućnost ručnog upravljanja naprednim parametrima kao što su trajanje ekspozicije ili namještanje fokusa te hrpa drugih mogućnosti. Snimanje i RAW ne predstavlja mu problem, a i dobro se integrira s bibliotekom slika na iOS-u. https://camera.plus/

Google Photos

Većina proizvođača pametnih telefona napravi i vlastitu galeriju fotografija, no rijetko koja nudi sve ono što može ponuditi Googleova. Prije svega, Google Photos omogućuje neograničenu pohranu fotografija u oblaku (trik je da se ne pohranjuju u izvornoj veličini) pa je moguće dodatno osloboditi memorije na telefonu. Tu je i automatska izrada filmova i kolaža od fotografija, alati za uređivanje slika, pametni automatski albumi, kao i podrška za Chromecast. Stvari ima još, no treba li uopće još što dodati? https://photos.google.com/

Instagram

Instagram definitivno nije potrebno posebno predstavljati, a kako je riječ o zaista popularnom servisu za dijeljenje fotografija s drugima, uopće ne treba dvojiti o tome treba li ovu aplikaciju imati instaliranu na pametnom telefonu ili ne. Onima koji se ipak još predomišljaju, treba samo natuknuti da Instagram obiluje efektima za slike, nudi i mogućnost prijenosa uživo no, što je još važnije, omogućuje uživanje i atraktivnim fotografijama koje su slikali ljudi diljem svijeta. https://www.instagram.com/

Snapseed

Snapseed je aplikacija koja nudi sve što je potrebno kako bi se izravno na pametnom telefonu obrađivale, dorađivale i ukrašavale fotografije. Google ju je kupio prije otprilike šest godina, a od tada do danas prilično je uznapredovala te joj popularnost samo raste. Prednost je to što je u stanju otvarati i RAW formate, to što nudi hrpu filtara i zaista moćnih alata te to što se ističe vrlo preciznom kontrolom dorade fotografija. Tko je još nije probao, svakako to mora učiniti. https://support.google.com/snapseed

VSCO

VSCO jedna je od najpoznatijih aplikacija za fotografiranje na iOS-u. Donosi hrpu naprednih mogućnosti, a već je neko vrijeme dostupna i na Androidu. Praktički sve ono što je dostupno u verziji za iPhone, dostupno je i u verziji za Android, a to je zaista mnogo toga. Raspolaže hrpom mogućnosti, i to ne samo što se tiče fotografiranja, nego i kada se misli na kasniju obradu fotografija. Tu je i šačica filtara, efekata i svih drugih čuda. Dakle, prikladno i za početnike i za zahtjevnije. https://vsco.co/

Internet

Dropbox

Dropbox definitivno nije jedini servis za skladištenje datoteka u oblaku, a nije baš ni najizdašniji što se tiče prostora koji daruje besplatno. Ipak, daleko je najrasprostranjeniji, što mu svakako ide u prilog. Cijena od 10 eura mjesečno za 1 TB prostora, pri čemu je moguće uštedjeti 20 eura ako se plati cijela godina unaprijed, možda se može činiti mnogo, no kada se sve zbroji i oduzme, teško je odoljeti razini praktičnosti i integriranosti s drugim servisima i aplikacijama. www.dropbox.com

Feedly

Feedly je u suštini običan čitač RSS sadržaja, no osim što izgleda odlično, nudi sve što je potrebno kako bi se uvijek pravodobno dobile one informacije koje se želi dobivati. Sve počinje tako da se dodaju izvori od kuda će se prikazivati vijesti, a moguće je dodati i proizvoljne RSS kanale. Tu je i integracija s Facebookom, Twitterom, LinkedInom, pa čak i IFTTT-om i drugima, što mu samo dodaje na vrijednosti. U svakom slučaju, sjajno za čitanje novosti prikupljenih diljem Interneta. https://feedly.com/

Google Chrome

Kada treba izabrati web-preglednik, unatoč činjenici da ima ozbiljnih pretendenata koji bi mogli zasjesti na tron najboljeg, i dalje se u konačnici nameće Googleov Chrome. Brz je, nudi inkognito surfanje, tu je i podrška za sinkronizaciju na više uređaja (uključujući i stolna računala), mogućnost glasovnog pretraživanja, a dostupna je i kompresija koja uspijeva uštedjeti promet onda kada se surfa preko mobilne mreže. https://www.google.com/mobile/chrome/

Inbox by Gmail

Inbox by Gmail uvodi pametniji način organizacije pristigle e-pošte isključivo na Gmail, a konceptualno je zamišljen tako da se svaka poruka može smatrati zadatkom koji valja obaviti; samo se prstom prijeđe preko poruke u lijevu stranu kako bi se dodao podsjetnik. Prijeđe li se udesno, poruka će biti arhivirana, odnosno, time će se signalizirati da je zadatak obavljen. Generalna je ideja to da se u konačnici dobije pretinac dolazne pošte bez poruka, što bi trebalo značiti i da su svi zadaci obavljeni. Na žalost, čini se da će ova aplikacija uskoro biti umirovljena. https://www.google.com/inbox/

Instapaper

Instapaper zgodno je osmišljena aplikacija koja omogućuje da se lagano sačuvaju članci koje se čita s Interneta za kasnije čitanje (samo se podijele na Instapaper), i to kada se god poželi. Čak i offline. Ključna je prednost to što će većinom snimiti samo tekst, uklanjajući drugi nepotreban sadržaj, a onda će taj tekst biti dostupan i kada nema veze s Internetom. Besplatna inačica nudi temeljnu funkcionalnost, a za više mogućnosti potrebno je plaćati mjesečnu pretplatu za inačicu Premium. www.instapaper.com

NordVPN

Riječ je o VPN usluzi koja ne samo da omogućuje privatno surfanje Internetom, nego omogućuje i zaobilaženje geografskih blokada, i to nudeći više od četiri tisuće poslužitelja razmještenih u 60 zemalja. Štoviše, ovo je jedan od VPN servisa koji još uvijek uspješno omogućuje pristup Netflixu, unatoč žestokoj kampanji koja upravo to želi spriječiti, a tu je i podrška za P2P promet, kao i podrška za TOR (Onion over VPN). Moguće je čak i zakupiti dedicirane IP adrese u SAD-u, Njemačkoj, Velikoj Britaniji i Nizozemskoj. Brzina je odlična, a korištenje iznimno jednostavno. https://nordvpn.com

Opera Browser

Opera je već dugo pristupna na mobilnim platformama pa niti ne čudi da je jedan od najpopularnijih browsera i na današnjim smartfonima. Slično kao što to radi i Chrome, Opera također podržava sinkronizaciju između više uređaja, a nudi i tipične funkcionalnosti koje bi se i očekivale od modernog web-preglednika. Ono što ju izdvaja iz gomile, modalitet je Opera Mini, koja pomaže smanjiti potrošnju internetskog prometa koristeći se komprimiranjem, a da pri tome ne naruši previše kvalitetu, kako slika, tako i videozapisa. https://www.opera.com/mobile/operabrowser

Pomoćni alati

IFTTT

IFTTT poznata je aplikacija za automatizaciju koječega na pametnim telefonima, i to na principu izrada recepata koji odgovaraju na jednostavan izraz: ako je zadovoljen neki uvjet, napravi ovo (od tuda i naziv aplikaciji). Drugim riječima, moguće je automatizirati doista štošta, sve dokle god se to može opisati tim jednostavnim izrazom ili, bolje rečeno, uvjetom. Prednost je to što podržava niz servisa pa ga se može koristiti i za upravljanje pametnim uređajima u kući. https://ifttt.com/

Lastpass

LastPass je jedan od najpoznatijih servisa za organiziranje i čuvanje lozinki u oblaku što, ukratko, znači da će jednom pospremljene lozinke biti dostupne na svim uređajima na kojima je instaliran i LastPass. Prednost mu je to što olakšava spremanje lozinki, ali i omogućuje elegantnu prijavu na servise i na aplikacije (automatski će popunjavati polja obrasca za prijavu). Dakako, mislilo se na sigurnost i na praktičnost pa je bazu lozinki moguće otključati otiskom prsta. www.lastpass.com

Nova Launcher

Slovi kao ponajbolja alternativa za izvorni početni ekran na Androidu. Proslavio se činjenicom kako je prilično fleksibilan i da nudi pravo mnoštvo mogućnosti. Tako su tu teme za ikone, prilagodljiva ladica za aplikacije, prava hrpa efekata, ikone za mape, izvrsna podrška za widgete, još bolja podrška za stvaranje prečaca, a isto vrijedi i za geste te još štošta drugo. Kako bi stvar bila još bolja, sve je to dostupno u besplatnoj inačici, a još se više toga dobiva kupnjom inačice Prime. http://novalauncher.com/

SMS Backup & Restore

Riječ je o aplikaciji koja će izraditi pričuvne kopije SMS poruka i omogućiti da ih se jednostavno vrati, bez obzira na to vraća li ih se na isti pametni telefon ili sasvim novi. Uz to, može napraviti isto i sa zapisima dolaznih i odlaznih poziva, a posebno je zgodno to što će pričuvne kopije sačuvati u XML formatu pa ih je moguće koristiti bilo gdje. Osim toga, tu je podrška za servise za skladištenje datoteka u oblaku (Dropbox i Google Drive). Bilo kako bilo, dobro će doći prilikom prebacivanja na novi telefon. http://synctech.com.au/sms-backup-restore/

Solid Explorer

Solid Explorer spada među najpopularnije upravitelje datotekama na Androidu. Krasi ga lijepo osmišljeno sučelje, a tu je i niz korisnih mogućnosti i podrški, zbog čega je i došao na dobar glas. Osim što omogućuje upravljanje datoteka kroz dva vertikalna panela (kao što to nude ortodoksni upravitelji na stolnim računalima), tu je podrška za FTP, SFTP i SMB/CIFS, dijeljenje datoteka preko FTP-a, podrška za popularne arhive (ZIP, TAR.GZ, TAR.BZ2 i RAR) i podrška za oblačne servise, kao što su Dropbox, OneDrive i Google Drive. Dakako, to nije niti izbliza sve… https://neatbytes.com/solidexplorer/

Tasker

Kada treba nešto automatizirati na Androidu, onda ne treba tražiti dalje od ove aplikacije. Naime, Tasker nudi golemi broj akcija i uvjeta pa praktički sve što može neki telefon s Androidom, Tasker to može iskoristiti na ovaj ili onaj način. Dakako, na umu treba imati da nisu sve akcije dostupne na svim telefonima, jer to ovisi i o hardverskoj podršci. Zanimljivo je to što je uz pomoć Taskera moguće izrađivati i vlastite aplikacije koje se naslanjaju na njegove velike mogućnosti. https://tasker.joaoapps.com/

Korisni specijalci

Gboard

Jedna od stvari koju će mnogi htjeti odmah zamijeniti jest zadana tipkovnica. Jedno od ponajboljih rješenje upravo je – Googleova. Nudi mogućnost pisanja klizanjem po tipkovnici, pisati se može i prstom ili odgovarajućom olovkom (prepoznat će napisan tekst), a posebno je zgodno to što je tipkovnici moguće diktirati, čak i na hrvatskom jeziku (prepoznavanje izgovorenog uopće nije loše). One dodatne, šašave stvarčice poput dodavanja smajlića, raznih GIF-ova i drugih tričarija uopće ne treba posebno izdvajati. Ova se tipkovnica može koristiti i na Androidu i na iOS-u.

Pushbullet

Ne bi li bilo lijepo da se mogu primati i slati SMS poruke na računalu sa svojega smartfona? Dakako da bi, pa zato postoji i ova aplikacija. Naime, omogućuje da se na jednostavan način dobivaju notifikacije na računalu o pristiglim porukama, ali i o pozivima i svim drugima notifikacijama koje smartfon može uputiti. Odgovarati na primljene poruke moguće je izravno na računalu, a posebno je zgodno i to što se lako mogu razmjenjivati i poveznice pa čak i datoteke između računala i smartfona. www.pushbullet.com

Waze

Mape, upozorenja o prometu i aktivna navigacija – tri su ključne stvarčice kojima je Waze stekao neizmjernu popularnost. To je aplikacija koju bi svi oni koji posjeduju bilo kakvo prijevozno sredstvo, a posebice automobil, trebali imati. Ne samo da će pomoći da se stigne na željeno odredište, nego će pritom upozoravati na moguće zastoje, gužve, policijske patrole i sve drugo što korisnici aplikacije mogu dojaviti. www.waze.com

Zedge

Jedna od prvih stvari koji će mnogi napraviti jednom kada u rukama podešavaju novi telefon, definitivno će podesiti tonove zvona, tonove obavijesti, a onda i pozadinsku sliku za početni zaslon i zaslon zaključavanja. Zedge je valjda najpopularnija aplikacija koja naprosto obiluje upravo tonovima zvona i pozadinskim slikama, pa čak i ikonama koje je moguće koristiti i preuzeti posve besplatno. www.zedge.net