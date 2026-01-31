Praćenje stihova u Spotifyu postaje još lakše
Ljubitelji karaoka imaju se čemu veseliti jer nova nadogradnja Spotifya omogućuje još lakše praćenje stihova
Novo ažuriranje Spotifyja omogućuje prikazivanje stihova pjesama izravno na zaslonu reprodukcije (Now Playing). Umjesto da se prikazuju isključivo u zasebnom prozoru, kao što je do sada i bio slučaj, stihovi se sada pojavljuju odmah ispod slike albuma čime su korisnicima stalno vidljivi tijekom slušanja.
Kako to izgleda u praksi, objavili su korisnici Reddita.
Nova se opcija može po želji isključiti, a korisnici i dalje mogu pratiti stihove u zasebnom prozoru, no sada uz mogućnost mijenjanja njihove veličine. Kako je riječ o nadogradnji koja se aktivira na strani poslužitelja i koja se postepeno uvodi, očekuje se da će ju svi dobiti u narednim tjednima.