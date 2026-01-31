Praćenje stihova u Spotifyu postaje još lakše

Ljubitelji karaoka imaju se čemu veseliti jer nova nadogradnja Spotifya omogućuje još lakše praćenje stihova

Matej Markovinović subota, 31. siječnja 2026. u 22:42
📷 Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Novo ažuriranje Spotifyja omogućuje prikazivanje stihova pjesama izravno na zaslonu reprodukcije (Now Playing). Umjesto da se prikazuju isključivo u zasebnom prozoru, kao što je do sada i bio slučaj, stihovi se sada pojavljuju odmah ispod slike albuma čime su korisnicima stalno vidljivi tijekom slušanja.

Kako to izgleda u praksi, objavili su korisnici Reddita.

📷 Screenshot: Reddit
Screenshot: Reddit

Nova se opcija može po želji isključiti, a korisnici i dalje mogu pratiti stihove u zasebnom prozoru, no sada uz mogućnost mijenjanja njihove veličine. Kako je riječ o nadogradnji koja se aktivira na strani poslužitelja i koja se postepeno uvodi, očekuje se da će ju svi dobiti u narednim tjednima.

 

