Preuzmite aplikaciju .debuga 2026 i pratite raspored događanja na šest pozornica

Naša univerzalna aplikacija omogućava svim posjetiteljima i online gledateljima .debuga lako i jednostavno snalaženje u rasporedu događanja, u stvarnom vremenu i na svim uređajima

Tehnološka konferencija .debug 2026 održava se za samo tjedan dana, 9. i 10. lipnja, a pratiti je možete uživo ili online, ovisno o tipu ulaznice koji posjedujete ili tek planirate nabaviti. Kako bi posjetitelji i gledatelji mogli u svakom trenutku odlučiti koje predavanje popratiti uživo, omogućili smo svima praćenje cijelog rasporeda u stvarnom vremenu u posebnoj web aplikaciji.

Ona se nalazi na adresi debug2026.sessionize.com, a omogućava je domaći sustav za upravljanje sadržajem na konferencijama Sessionize. Aplikacija koristi tehnologiju Progressive web application (PWA), što znači da je potpuno univerzalna – možete je bez instaliranja otvoriti u pregledniku na bilo kojem modernom mobitelu, tabletu ili računalu. Kao i svaku aplikaciju PWA tipa, možete je i lako instalirati na svoj uređaj.

Unutar aplikacije moći ćete u stvarnom vremenu vidjeti što se na .debugu u svakom trenutku događa, koje predavanje je u tijeku u kojoj dvorani, što je sljedeće na rasporedu, a sadržaje koji vam posebno privuku pozornost možete dodati i u favorite kako ih ne biste propustili.

Sve detaljne informacije o svakom predavanju i predavaču udaljene su samo jedan klik u intuitivnom i brzom sučelju, kako na webu tako i na mobilnim uređajima. Do aplikacije možete doći i skeniranjem QR koda u nastavku.

Svima onima, koji će htjeti pogledati više predavanja ili najbolje trenutke proživjeti još jednom, vrlo brzo nakon konferencije bit će dostupne i snimke baš svih točaka programa – tako će svi vlasnici ulaznica moći bingeati baš cijeli program .debuga 2026 u narednim tjednima ili mjesecima.

Raspored možete potražiti i na stranicama konferencije.