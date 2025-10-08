Registracija na WhatsAppu uskoro bez broja, moći ćete rezervirati korisničko ime

Osim što će omogućiti lakše povezivanje, nova funkcija trebala bi poboljšati privatnost korisnika koji ne žele dijeliti svoj broj mobitela s nepoznatim osobama

WhatsApp je za registraciju i identifikaciju korisnika oduvijek zahtijevao telefonski broj, no to će se uskoro promijeniti. Po uzoru na aplikacije poput Telegrama i Signala, WhatsApp će omogućiti korisnicima registraciju putem korisničkih imena.

Iako se o tome govorilo još prije nekoliko mjeseci, sada je u najnoviju beta verziju WhatsAppa za Android stigla opcija za rezervaciju korisničkih imena prije nego što novi sustav registracije bude službeno uveden. To znači da će korisnici unaprijed moći registrirati i zadržati željeno korisničko ime prije nego što funkcija postane dostupna svima, piše WABetaInfo.

Prema trenutno dostupnim informacijama, korisnička imena morat će sadržavati barem jedno slovo, a dopušteni su samo mala slova, brojevi, točke i podvlake. Imena koja počinju s www. neće biti prihvaćena.