Sada je moguće pretraživati recenzije na Google Play Storeu

Google je u Play Store uveo mogućnost pretraživanja unutar samog odjeljka s recenzijama koja bi trebala pomoći korisnicima u odluci hoće li instalirati neku aplikaciju ili igru.

Traka za pretraživanje pojavljuje se kada korisnik otvori sve recenzije određene aplikacije. Pretraživanje funkcionira tako da korisnik unese najmanje dvije riječi u traku, nakon čega će se prikazati recenzije koje sadrže tražene pojmove. Na primjer, ako korisnik želi provjeriti kakva je kamera u nekoj aplikaciji za fotografiranje, može u tražilicu upisati „kamera kvaliteta“ te će tada dobiti recenzije s ta dva pojma.

No, treba imati na umu da se rezultati u ovoj fazi još ne ažuriraju u stvarnom vremenu tijekom tipkanja, niti da postoji semantičko pretraživanje, što znači da se prikazuju samo točna podudaranja traženih pojmova.

Značajka je inače u testiranju još od studenog, a sada se postupno uvodi kroz najnovija ažuriranja Play Storea. Kao i kod većine Googleovih nadogradnji, dostupnost može varirati, pa će nekim korisnicima stići tek kroz nekoliko dana ili tjedana.