Samsung pojasnio kontroverzu oko Samsung Healtha i treniranja AI-a

Nakon kritika korisnika, Samsung je pojasnio da se brisanje odnosi isključivo na podatke zasebno prikupljene za razvoj AI-a. Zdravstveni podaci potrebni za korištenje Samsung Healtha ostaju pohranjeni i neće biti izbrisani

Nedavno smo objavili vijest da se nekim korisnicima Samsung Healtha pri pokretanju aplikacije pojavila obavijest kojom se traži privola za korištenje njihovih zdravstvenih podataka u svrhu treniranja i razvoja AI modela.

Iako su korisnici imali mogućnost povući privolu, u obavijesti je stajalo da će to rezultirati brisanjem njihovih zdravstvenih podataka te onemogućiti sinkronizaciju sa Samsungovim računom, što je izazvalo veliku pomutnju na društvenim mrežama.

No, Samsung se sada o svemu oglasio, navodeći da su zdravstveni podaci koji se prikupljaju za treniranje i razvoj AI modela odvojeni od podataka koji se koriste za pružanje usluga Samsung Healtha. Ako korisnik povuče privolu, izbrisat će se isključivo podaci koji su zasebno prikupljeni za razvoj AI-a te se oni više neće koristiti u tu svrhu.

“Ako povučete privolu, podaci koji su zasebno prikupljeni i korišteni za razvoj umjetne inteligencije bit će izbrisani i više se neće koristiti u tu svrhu. Međutim, postojeći zdravstveni podaci pohranjeni za korištenje usluga Samsung Health neće biti izbrisani niti će biti pogođeni vašom odlukom. Trenutačno unapređujemo tekst obavijesti kako bi korisnici informacije mogli razumjeti što jasnije i točnije”, priopćili su iz Samsunga.

Ipak, Samsung se nije posebno osvrnuo na zabrinutost korisnika da bi povlačenje privole moglo onemogućiti sinkronizaciju podataka u oblaku. Međutim, prema navodima portala SamMobile, sinkronizacija sa Samsungovim računom ostaje dostupna i nakon povlačenja privole za korištenje zdravstvenih podataka u svrhu treniranja AI-a, tako da u tom pogledu ne bi trebalo biti problema.