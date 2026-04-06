Samsung službeno gasi svoju aplikaciju za poruke u korist Googleove

Samsung je potvrdio kraj za svoju zadanu aplikaciju za poruke. Korisnici će morati prijeći na Google Messages kako bi zadržali sve funkcionalnosti, a prijelaz donosi napredne AI i RCS značajke.

Samsung je i službeno zabio posljednji čavao u lijes svoje vlastite aplikacije za razmjenu poruka. Južnokorejska tvrtka objavila je kako će Samsung Messages aplikacija prestati s radom u srpnju 2026. godine, čime se završava višegodišnji proces tranzicije na Googleovo rješenje kao standard za sve Galaxy uređaje.

Ovaj potez nije iznenađenje, budući da Samsung već neko vrijeme postepeno gura korisnike prema Google Messages aplikaciji. Proces je započeo s modelima kao što su Galaxy S25 serija, koja je stigla bez predinstalirane Samsungove aplikacije, a nastavio se i s najnovijom S26 serijom. Iako je aplikacija još uvijek bila dostupna u Galaxy Storeu, sada je potvrđen i konačan datum gašenja.

Što donosi prijelaz na Google Messages?

Za korisnike Samsungovih uređaja, prelazak na Google Messages donosi nekoliko ključnih poboljšanja, a najvažnije je potpuna podrška za RCS (Rich Communication Services). Dok je Samsungova aplikacija imala RCS podršku koja je često ovisila o operateru, Google nudi univerzalno iskustvo koje radi neovisno o mreži. To znači slanje medija visoke kvalitete, napredne grupne razgovore i indikatore tipkanja u stvarnom vremenu, bez obzira na to koji pametni telefon koristi osoba s druge strane. Cijela priča dio je globalnog trenda ujedinjenja standarda, pogotovo nakon što je i Apple krajem 2024. prihvatio RCS.

Vlasnici Galaxyja možda će izgubiti neke od opcija prilagodbe koje je nudila Samsungova aplikacija, no Google to nadoknađuje snažnom integracijom umjetne inteligencije. Gemini AI omogućuje pametne odgovore, generiranje i uređivanje fotografija izravno u razgovoru te naprednu detekciju neželjenih poruka. Uz to, Google Messages olakšava sinkronizaciju i nastavak razgovora između pametnog telefona, tableta i pametnog sata.

Detalji i vremenski okvir gašenja

Samsung je na svojim stranicama objavio "End of Service Announcement" u kojem stoji da će aplikacija biti ugašena u srpnju 2026. godine. Nakon tog datuma, aplikacija više neće moći slati ni primati poruke, a njezina će funkcionalnost biti ograničena isključivo na brojeve hitnih službi. Kako bi olakšao prijelaz, Samsung je unutar stare aplikacije implementirao obavijesti koje korisnike vode korak po korak kroz proces migracije podataka i postavljanja Google Messagesa kao zadane aplikacije.

Ipak, postoje i iznimke. Uređaji koji koriste starije verzije sustava, konkretno Android 11 ili stariji, neće biti pogođeni ovom promjenom i moći će nastaviti koristiti Samsung Messages. S druge strane, korisnici starijih pametnih satova s Tizen OS-om, poput Galaxy Watch 3, osjetit će negativne posljedice. Iako će i dalje primati poruke, izgubit će mogućnost pregleda cjelokupne povijesti razgovora jer ti satovi ne podržavaju Googleovu platformu.