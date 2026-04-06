Samsung službeno gasi svoju aplikaciju za poruke u korist Googleove

Samsung je potvrdio kraj za svoju zadanu aplikaciju za poruke. Korisnici će morati prijeći na Google Messages kako bi zadržali sve funkcionalnosti, a prijelaz donosi napredne AI i RCS značajke.

Bug.hr ponedjeljak, 6. travnja 2026. u 06:50
📷 Foto: Samsung
Samsung je i službeno zabio posljednji čavao u lijes svoje vlastite aplikacije za razmjenu poruka. Južnokorejska tvrtka objavila je kako će Samsung Messages aplikacija prestati s radom u srpnju 2026. godine, čime se završava višegodišnji proces tranzicije na Googleovo rješenje kao standard za sve Galaxy uređaje.

Ovaj potez nije iznenađenje, budući da Samsung već neko vrijeme postepeno gura korisnike prema Google Messages aplikaciji. Proces je započeo s modelima kao što su Galaxy S25 serija, koja je stigla bez predinstalirane Samsungove aplikacije, a nastavio se i s najnovijom S26 serijom. Iako je aplikacija još uvijek bila dostupna u Galaxy Storeu, sada je potvrđen i konačan datum gašenja.

Što donosi prijelaz na Google Messages?

Za korisnike Samsungovih uređaja, prelazak na Google Messages donosi nekoliko ključnih poboljšanja, a najvažnije je potpuna podrška za RCS (Rich Communication Services). Dok je Samsungova aplikacija imala RCS podršku koja je često ovisila o operateru, Google nudi univerzalno iskustvo koje radi neovisno o mreži. To znači slanje medija visoke kvalitete, napredne grupne razgovore i indikatore tipkanja u stvarnom vremenu, bez obzira na to koji pametni telefon koristi osoba s druge strane. Cijela priča dio je globalnog trenda ujedinjenja standarda, pogotovo nakon što je i Apple krajem 2024. prihvatio RCS.

Vlasnici Galaxyja možda će izgubiti neke od opcija prilagodbe koje je nudila Samsungova aplikacija, no Google to nadoknađuje snažnom integracijom umjetne inteligencije. Gemini AI omogućuje pametne odgovore, generiranje i uređivanje fotografija izravno u razgovoru te naprednu detekciju neželjenih poruka. Uz to, Google Messages olakšava sinkronizaciju i nastavak razgovora između pametnog telefona, tableta i pametnog sata.

Detalji i vremenski okvir gašenja

Samsung je na svojim stranicama objavio "End of Service Announcement" u kojem stoji da će aplikacija biti ugašena u srpnju 2026. godine. Nakon tog datuma, aplikacija više neće moći slati ni primati poruke, a njezina će funkcionalnost biti ograničena isključivo na brojeve hitnih službi. Kako bi olakšao prijelaz, Samsung je unutar stare aplikacije implementirao obavijesti koje korisnike vode korak po korak kroz proces migracije podataka i postavljanja Google Messagesa kao zadane aplikacije.

Ipak, postoje i iznimke. Uređaji koji koriste starije verzije sustava, konkretno Android 11 ili stariji, neće biti pogođeni ovom promjenom i moći će nastaviti koristiti Samsung Messages. S druge strane, korisnici starijih pametnih satova s Tizen OS-om, poput Galaxy Watch 3, osjetit će negativne posljedice. Iako će i dalje primati poruke, izgubit će mogućnost pregleda cjelokupne povijesti razgovora jer ti satovi ne podržavaju Googleovu platformu.

🔥🎮 Lenovo LOQ 15AHP10 – prijenosnik koji spaja snagu, brzinu i stabilnost za svaki izazov!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 donosi AMD Ryzen 200 Series snagu i NVIDIA RTX 50 GPU za pouzdan gaming u FHD rezoluciji, uz 144Hz IPS zaslon, 60Wh bateriju i napredno hlađenje za stabilne performanse.

1.299,99 € 1.399,99 € Kupi

✨💻 Otkrij svestranost IdeaPad 5 2‑in‑1 — elegantni prijenosnik koji se pretvara u tablet i prati tvoj ritam svakog dana!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KU0005SC

IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi 16" WUXGA dodirni zaslon, snažne AMD Ryzen AI procesore, 16GB LPDDR5X memorije i 512GB SSD, uz fleksibilni 360° dizajn za rad, kreativnost i zabavu.

999,98 € 1.099,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

🌟💼 Lagani, brzi i pouzdani — IdeaPad Slim 3 je tvoj savršeni partner za posao, školu i putovanja!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

IdeaPad Slim 3 nudi 15.3" WUXGA zaslon, AMD Ryzen 7 snagu, 24GB DDR5 memorije i 1TB SSD, uz Wi‑Fi 6 i lagani, otporni dizajn — odličan za svakodnevne zadatke i mobilnost

629,99 € 699,99 € Kupi

💻🌈 Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC spaja moćan Intel H‑serije procesor, vrhunski OLED zaslon i fleksibilni 360° dizajn za maksimalnu produktivnost i kreativnost.

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KX005KSC

IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC nudi 14" WUXGA OLED touch ekran s 100% DCI‑P3 bojama, Intel Core i5‑13420H snagu, 16GB LPDDR5x RAM-a i 1TB SSD. Uz 360° pretvorivi dizajn, Digital Pen i Wi‑Fi 6, idealan je za rad, crtanje i multimediju u pokretu.

899,99 € 999,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Profesionalno ozvučenje lokala i terasa.

Odaberi uz stručan savjet

Savjetujemo vas pri odabiru zvučnika prema veličini i tipu prostora. Poslušajte ih uživo u Ronisu Velesajam i odaberite savršeno rješenje za vaš prostor.

Kupi

Technics gramofon po top cijeni

Akcija

SL-40CBT

Gramofon Technics SL-40CBT donosi preciznu, čistu i uravnoteženu reprodukciju vinila zahvaljujući Direct Drive motoru bez jezgre, s izravnim pogonom, FG sustavu detekcije brzine i aluminijskom tanjuru od 1,26 kg

649 € 799 € Kupi

Denon Home nova serija

Novo

Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay 2

Za svoju cijenu, nova Denon Home serija zvučnika zaista donosi iznadprosječne performanse i tehnologiju, što ih čini jednim od najatraktivnijih i najzanimljivijih Denonovih bežičnih hi-fi rješenja do sada.

Kupi

Sennheiser Signature Sound.

Akcija

SENNHEISER Momentum Wireless 4

Max SPL: 106 dB na 1kHz/1 Vrms, THD: 0,3%, Impedancija: 60 ohm, Frekvencijski odaziv: 6 Hz - 22kHz, 3,5 mm TRRS, 60h baterije, Noise canceling, Mikrofon za pozive

199 € 329 € Akcija

Predstavlja vrhunac FORTE-serije.

Demo

ARGON AUDIO Forte A55 MK2

Izložbeni primjerak. Aktivni zvučnik - 4 x 80 Watta - Bluetooth 5.0, aptx-HD, optički digitalni ulaz (24bit/96kHz), HDMI ARC - MM ulaz za gramofon, izlaz za subwoofer

899 € 1.099 € Akcija

Pravi hi-fi doživljaj za filmove, glazbu i gaming.

JBL MA510

Kvalitetan kućni kino zvuk uz podršku za 4K i 8K video, Dolby Atmos i DTS:X dekodiranje, Class D pojačanje, Bluetooth i mrežni streaming te jednostavno povezivanje s televizorom, konzolama i drugim izvorima.

789 € Kupi

Snažni zvučnik za zahtjevne slušatelje.

ACOUSTIC ENERGY AE309

2.5-sistemski zvucnici sa 130mm mid-bass jedinicama i 28mm aluminijskim visokotoncem, frekvencijski raspon 38Hz -30kHz, osjetljivost 89dB, vršni SBL 115dB, snaga 175W, crossover frekvencija 296Hz / 2.56kHz, impedancija 6 ohma.

1.399 € Kupi