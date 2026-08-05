Signal omogućio korištenje jednog računa na više mobitela

Najnovije ažuriranje Signala omogućuje korištenje jednog računa na više mobitela istovremeno. Korisnici pritom mogu odlučiti žele li na novi uređaj prenijeti i povijest razgovora

Signal je predstavio novu mogućnost koja korisnicima omogućuje povezivanje više mobitela s jednim računom. Uz dosadašnju podršku za računala i iPad, aplikacija sada podržava povezivanje dodatnog Android mobitela ili iPhonea, čime se porukama može pristupati s više mobilnih uređaja istovremeno.

Nakon povezivanja, korisnici mogu pregledavati i odgovarati na poruke na svim povezanim uređajima. Prilikom dodavanja novog uređaja moguće je odabrati hoće li se na njega prenijeti krajnje enkriptirana povijest razgovora ili će se koristiti bez prethodnih poruka. Iz Signala ističu da ova opcija dodatno smanjuje rizik u slučaju izgubljenih, dijeljenih ili kompromitiranih uređaja.

Nova funkcija uvodi se kroz verziju Signal 8.20 za Android i Signal 8.22 za iPhone i iPad, a ažuriranje se već postupno isporučuje korisnicima.