Signal uvodi kriptirano backupiranje poruka i svoju prvu naplatnu uslugu

Mobilna aplikacija za sigurnu komunikaciju uvodi mogućnost pohrane kriptiranog backupa poruka. Usluga je u testnoj fazi za Android i nudi besplatnu te za njih prvu naplatnu uslugu pohrane

Aplikacija za sigurnu komunikaciju Signal započela je s uvođenjem nove i, prema nekima dugo očekivane, značajke – sigurnosnih kopija, odnosno zaštićenih backupa poruka u oblaku. Time, kažu, odgovaraju na najčešće zaprimljeni zahtjev koji dobivaju od svojih korisnika. Do sada je gubitak ili kvar mobilnog uređaja značio i trajni gubitak cjelokupne povijesti razgovora unutar te aplikacije, što može uključivati važne poruke, dokumente i fotografije. Nova funkcionalnost backupa omogućit će korisnicima sačuvati svoje podatke čak i u slučaju nepredviđenih okolnosti.

100 MB i 45 dana besplatno

Nova usluga službeno je nazvana "Secure Backups", a trenutačno je dostupna u najnovijoj beta verziji aplikacije za Android. Usluga je opcionalna, što znači da je korisnici moraju sami aktivirati u postavkama, ako je žele koristiti. U besplatnoj inačici Signal će svakodnevno stvarati sigurnosnu kopiju svih tekstualnih poruka te medijskih datoteka starih do 45 dana, a za to će korisnicima na raspolaganju biti 100 MB prostora u njihovom oblaku.

No, uz to Signal prvi put otkako je pokrenut uvodi i jednu naplatnu uslugu. Za 1,99 dolara mjesečno korisnici će moći pohraniti poruke i medijske datoteke starije od 45 dana, za što će na raspolaganju imati 100 GB prostora u oblaku. Iz tvrtke pojašnjavaju kako su se na ovaj potez odlučili jer im pohrana velike količine podataka stvara troškove, a kao neprofitna organizacija koja ne prikuplja niti prodaje korisničke podatke, te troškove žele pokriti na transparentan način.

Privatnost na prvom mjestu

Cijeli sustav osmišljen je s privatnošću kao glavnim prioritetom. Sigurnosne kopije su, kao i sama komunikacija unutar aplikacije, u potpunosti zaštićene end-to-end enkripcijom. Za vraćanje podataka koristi se ključ za oporavak od 64 znaka koji se generira na uređaju korisnika. Taj ključ jedini je način za otključavanje arhive s porukama, a Signal mu nikada nema pristup. To isto tako znači da tvrtka ne može pomoći korisniku ako izgubi ključ, ali se tako jamči da nitko osim vlasnika ne može pristupiti sadržaju backupa.

Arhive se pohranjuju korištenjem tehnologije "nultog znanja", što znači da se podaci na poslužiteljima ne mogu izravno povezati s određenim korisničkim računom. Jednom aktivirana, značajka svakodnevno automatski stvara novu arhivu, zamjenjujući onu od prethodnog dana. Iz sigurnosne kopije isključene su poruke za jednokratni pregled te one čije je vrijeme za nestajanje postavljeno unutar iduća 24 sata.

Iako je značajka trenutno ograničena na Android beta korisnike, iz Signala najavljuju da će uskoro biti dostupna svim korisnicima, uključujući i one na iOS-u te desktopu. U budućnosti se, najavljuju, planira uvođenje opcije koja će korisnicima omogućiti spremanje sigurnosne kopije na lokaciju po vlastitom izboru. Također, u planu je i razvoj funkcionalnosti za jednostavan prijenos kriptirane povijesti razgovora između različitih uređaja, pa tako Signal polako dobiva "user-friendly" mogućnosti koje su mu dosad nedostajale i u kojima je kaskao za konkurencijom.