Sora "pomela" ChatGPT s milijun preuzimanja u manje od pet dana

Nova aplikacija OpenAI-ja za generiranje AI videozapisa iz teksta i predložaka, Sora, postigla je značajan uspjeh odmah po lansiranju, prestigavši čak i stopu rasta koju je u početku imao njihov megapopularni ChatGPT. Sora je dosegnula prvih milijun preuzimanja za manje od pet dana, što je brže od vremena koje je bilo potrebno ChatGPT-u da dosegne isti broj korisnika.

Impresivan rast unatoč ograničenjima

Već prvog dana nakon objave, Sora je preuzeta 56.000 puta, što ju je lansiralo na treće mjesto najpopularnijih aplikacija na američkom App Storeu, da bi ubrzo nakon toga zauzela i vodeću poziciju. Bill Peebles, voditelj razvoja Sore u OpenAI-ju, potvrdio je da je aplikacija na svim platformama premašila milijun preuzimanja brže od ChatGPT-a, unatoč ograničenom pristupu.​ Prema podacima analitičke tvrtke Appfigures, Sora je u prvih sedam dana zabilježila 627.000 preuzimanja na iOS platformi, dok je ChatGPT u istom razdoblju imao 606.000 preuzimanja.​

App Store

Za usporedbu, ChatGPT-u je trebalo točno pet dana da dosegne milijun korisnika, dok je Sora taj prag prešla za nešto manje od pet dana. Iako je ChatGPT danas narastao na 800 milijuna aktivnih tjednih korisnika, Sorin strelovit početak ukazuje na to da bi generativni video mogao postati sljedeći veliki trend na pragu masovnog prihvaćanja – generativni AI video nadogradnjom na model Sora 2 prvi je put zaista postao vrlo realističan, možda i previše, pa ne čudi da su brojni korisnici pohrlili instalirati i isprobati novu samostalnu aplikaciju.

sora hit 1M app downloads in <5 days, even faster than chatgpt did (despite the invite flow and only targeting north america!)!



team working hard to keep up with surging growth. more features and fixes to overmoderation on the way! — Bill Peebles (@billpeeb) October 9, 2025

Uspjeh Sore još je impresivniji ako se u obzir uzme to da je lansirana uz ograničenja. Naime, Sora je u početku dostupna samo putem pozivnica, samo na tržištima SAD-a i Kanade i samo na iOS-u.

Druga strana medalje

Izniman interes za Soru nije prošao neprimijećeno. Velika popularnost dovela je teko primjerice i do pojave lažnih aplikacija, koje su pokušale iskoristiti golemu potražnju, a koje su zajedno prikupile već oko 300.000 preuzimanja.

S druge strane, iako bilježi rekordan interes, prosječna ocjena aplikacije Sora na App Storeu je samo 2,8. Naime, korisnici očito kvalitetu same aplikacije ocjenjuju s pet zvjezdica, no ona ima ipak nešto više ocjena od tek jedne zvjezdice. Pogled na prve recenzije otkriva i zašto – ljudi su zgroženi realističnošću videa i nedostatkom restrikcija te stoga smatraju da bi Sora mogla donijeti više lošega nego dobroga, primarno u smislu stvaranja lažnog i zavaravajućeg sadržaja. "Ljudi za ovo moraju znati", piše jedan korisnik, ističući da je uz pomoć Sore prelako stvoriti štetan sadržaj i plasirati ga, primjerice, djeci putem TikToka.