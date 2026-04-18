Spotify je redizajnirao svoju aplikaciju za tablete

Nova redizajnirana aplikacija Spotifya već je dostupna za preuzimanje na svim Android tabletima i na iPadu

Spotify je predstavio redizajniranu verziju svoje aplikacije za tablete. Prema službenom priopćenju, novo korisničko sučelje razvijeno je od temelja za veće zaslone, a sve s ciljem prirodnijeg korištenja aplikacije.

Prema tome, Spotify na tabletima više nije samo povećana verzija mobilne aplikacije. Umjesto toga, novo sučelje iskorištava dodatni prostor na zaslonu kako bi korisnicima omogućilo pregled i otkrivanje novog sadržaja, paralelno s onim što već slušaju.

Sučelje se pritom dinamički prilagođava ovisno o orijentaciji uređaja, pa pri prelasku između portretnog i pejzažnog načina dolazi do reorganizacije elemenata, a ne samo promjene veličine prikaza. Iz Spotifya smatraju da takav pristup osigurava uravnoteženiji i smisleniji raspored sadržaja.

Jedna od ključnih novosti je bočna traka s interaktivnim i “skrolabilnim” sadržajem, koja omogućuje paralelno pregledavanje tijekom slušanja, a može se i prilagoditi potrebama korisnika. U središtu sučelja sada je i opcija Switch to Video za brzi prelazak na video sadržaj.

No, unatoč vizualnim promjenama, osnovna navigacija ostaje nepromijenjena, čime se zadržava poznato korisničko iskustvo.