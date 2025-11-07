Spotify od sada prikazuje tjedne statistike slušanja

Tjedne statistike slušanja dobit će i besplatni korisnici Spotifyja, a značajka je već dostupna u preko 60 zemalja svijeta

Matej Markovinović petak, 7. studenog 2025. u 07:00
📷 Foto: Spotify
Foto: Spotify

Spotify je uveo tjedne statistike slušanja za koje kažu da korisnicima pomažu da ponovno prožive svoj glazbeni tjedan na zabavan način.

Iako je riječ o novoj značajki, ona neće biti rezervirana samo za pretplatnike na Spotify Premium, već će je moći koristiti i besplatni korisnici i to u više od 60 zemalja svijeta. Statistika će prikazivati najslušanije izvođače i pjesme iz protekla četiri tjedna, a automatski će izrađivati i personalizirane popise za reprodukcije.

Za pristup tjednim statistikama, potrebno je dodirnuti profilnu sliku u aplikaciji, a zatim odabrati karticu Listening Stats. Tamo će se nalaziti sve potrebne informacije koje bi, prema navodima Spotifya, trebali potaknuti korisnika na dodatno istraživanje svoga vlastitog glazbenog ukusa i možda otkriti nešto novo.

Statistika će se moći dijeliti s drugim korisnicima na Spotifyu ili izvan njega na Instagramu, WhatsAppu i drugim društvenim mrežama. Oni koji žele znati još više informacija o svojim navikama, morat će se strpjeti do godišnjeg Spotify Wrappeda koji izlazi početkom prosinca.

 



