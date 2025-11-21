Spotify omogućuje prenošenje popisa za reprodukciju s drugih streaming servisa

Spotify je uveo mogućnost prenošenja popisa za reprodukciju s konkurentskih glazbenih streaming servisa izravno u Spotify. Riječ je o funkciji koju su do sada nudili samo servisi treći strana, a koja je sada direktno integrirana u Spotify.

Sve što je potrebno za prijenos popisa za reprodukciju je otići u Your Library u mobilnoj aplikaciji Spotifya, skrolati skroz do kraja te odabrati opciju Import your music. Tada će biti potrebno slijediti upute za povezivanje s TuneMyMusicom, odabrati konkurentski servis s kojeg se uvoze popisi za reprodukcije i označiti one koje želite uvesti.

Ne postoji ograničenje u broju popisa za reprodukcija koje se mogu uvesti, niti u broju pjesama unutar svake od njih. Iz Spotifya napominju kako se ova mogućnost uvodi postupno na svim tržištima tijekom sljedećih dana.