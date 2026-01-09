Spotify po novome prikazuje što slušaju drugi korisnici

Dok je nova značajka Listening activity dostupna svim korisnicima, Request to Jam rezerviran je isključivo za pretplatnike Spotify Premiuma.

Matej Markovinović petak, 9. siječnja 2026. u 09:42
📷 Foto: Spotify
Foto: Spotify

Spotify uvodi nove značajke koje omogućuju dijeljenje glazbene aktivnosti u stvarnom vremenu te lakše zajedničko slušanje s prijateljima. Riječ je o značajkama Listening activity i Request to Jam, koje se integriraju izravno u poruke unutar aplikacije.

Prva značajka, Listening activity, omogućuje korisnicima da u porukama prikažu što trenutačno slušaju. Opcija je isključena prema zadanim postavkama te se mora ručno uključiti u postavkama privatnosti i društvenih opcija unutar aplikacije.

Ako korisnik uključi tu opciju i u tom trenutku ne sluša glazbu, prikazat će se posljednja reproducirana pjesma. Iz Spotifya napominju da je glazbena aktivnost vidljiva isključivo kontaktima koje korisnik sam odabere, odnosno prijateljima i članovima obitelji s kojima je već povezan na Spotifyu.

Iz Spotifya također napominju da se informacije o slušanju prikazuju u popisu razgovora u bočnoj traci te na vrhu samih razgovora. Dodirom na aktivnost drugog korisnika, moguće je odmah poslušati tu pjesmu, dodati je u vlastiti popis za reprodukciju ili pak reagirati jednim od ponuđenih emotikona.

Nadalje, što se tiče značajke Request to Jam, ona je namijenjena lakšem pokretanju zajedničkog slušanja na daljinu. Iako Jam već dulje vrijeme omogućuje istovremeno slušanje glazbe s prijateljima bez obzira na lokaciju, nova opcija olakšava prepoznavanje trenutka kada je netko već aktivan i spreman za zajedničko slušanje. Premium korisnici izravno iz poruka mogu poslati zahtjev za Jam, a ako je on prihvaćen, primatelj postaje domaćin sesije, dok obje strane mogu dodavati pjesme u zajednički red reprodukcije.

Jam sesije moguće je napustiti u bilo kojem trenutku, dok neodgovoreni zahtjevi automatski istječu nakon nekoliko minuta. Obje nove značajke postupno se uvode korisnicima na tržištima gdje je Spotify Messages već dostupan na iOS-u i Nadroidu, a šira dostupnost očekuje se do početka veljače.

 

 



