Spotify sada postaje i fitness aplikacija

U svojoj ambiciji da postane aplikacija za sve, Spotify ulazi u svijet fitnessa. Premium korisnici dobivaju pristup Peloton treninzima, a svi mogu koristiti nove playliste za vježbanje

Bug.hr ponedjeljak, 27. travnja 2026. u 22:06

Spotify je u svojoj namjeri da postaje aplikacija za sve napravio velik korak u novom smjeru - ulazi u svijet fitnessa. Tvrtka je službeno predstavila novu kategoriju sadržaja koja uključuje vođene treninge i partnerstvo s poznatom američkom tvrtkom za vježbanje Peloton. Ovim potezom Spotify više nije samo platforma za glazbu i podcaste, već i ozbiljan konkurent na tržištu fitness aplikacija.

Što je novo za korisnike?

Premium pretplatnici unutar Spotify aplikacije sada dobivaju pristup videoteci s više od 1.400 Peloton treninga, i to bez ikakve dodatne naplate. Ponuda, kako prenosi Engadget, uključuje različite discipline poput treninga snage, kardia, joge i meditacije. Većina sadržaja je na engleskom jeziku, uz ponešto opcija na španjolskom i njemačkom.

Korisnici s besplatnim računima također dobivaju pristup novom "Fitness" čvorištu, gdje mogu pronaći posebno kreirane playliste za vježbanje. Cjelokupni fitness sadržaj dostupan je pretraživanjem pojma "fitness" unutar aplikacije. Jedna od ključnih značajki je integracija s postojećim Spotify ekosustavom. To znači da možete, primjerice, započeti video trening na pametnom televizoru i jednostavno ga prebaciti u audio format na telefonu ako odlučite nastaviti s vježbanjem na otvorenom. Svi treninzi mogu se i preuzeti za korištenje bez internetske veze.

Potez temeljen na navikama korisnika

Iako se ulazak u fitness na prvu može činiti kao nagli zaokret za Spotify, tvrtka ističe da je odluka utemeljena na podacima. Navode kako gotovo 70 posto njihovih Premium pretplatnika vježba barem jednom mjesečno, a sadržaj vezan za vježbanje bio je jedan od najčešćih upita unutar njihove nove značajke "Prompted Playlist", koja generira liste pjesama na temelju tekstualnih opisa.

Ovo je samo nastavak dugoročne strategije širenja ponude izvan glazbe. Nakon velikih ulaganja u podcaste i audioknjige, pa čak i eksperimentiranja s prodajom fizičkih knjiga, fitness je logičan idući korak u transformaciji Spotifya u središnju platformu za sve audio, a sada i video potrebe svojih korisnika.

 

🔥🎮 Lenovo LOQ 15AHP10 – prijenosnik koji spaja snagu, brzinu i stabilnost za svaki izazov!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 donosi AMD Ryzen 200 Series snagu i NVIDIA RTX 50 GPU za pouzdan gaming u FHD rezoluciji, uz 144Hz IPS zaslon, 60Wh bateriju i napredno hlađenje za stabilne performanse.

1.299,99 € 1.399,99 € Kupi

✨💻 Otkrij svestranost IdeaPad 5 2‑in‑1 — elegantni prijenosnik koji se pretvara u tablet i prati tvoj ritam svakog dana!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KU0005SC

IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi 16" WUXGA dodirni zaslon, snažne AMD Ryzen AI procesore, 16GB LPDDR5X memorije i 512GB SSD, uz fleksibilni 360° dizajn za rad, kreativnost i zabavu.

999,98 € 1.099,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

🌟💼 Lagani, brzi i pouzdani — IdeaPad Slim 3 je tvoj savršeni partner za posao, školu i putovanja!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

IdeaPad Slim 3 nudi 15.3" WUXGA zaslon, AMD Ryzen 7 snagu, 24GB DDR5 memorije i 1TB SSD, uz Wi‑Fi 6 i lagani, otporni dizajn — odličan za svakodnevne zadatke i mobilnost

629,99 € 699,99 € Kupi

💻🌈 Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC spaja moćan Intel H‑serije procesor, vrhunski OLED zaslon i fleksibilni 360° dizajn za maksimalnu produktivnost i kreativnost.

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KX005KSC

IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC nudi 14" WUXGA OLED touch ekran s 100% DCI‑P3 bojama, Intel Core i5‑13420H snagu, 16GB LPDDR5x RAM-a i 1TB SSD. Uz 360° pretvorivi dizajn, Digital Pen i Wi‑Fi 6, idealan je za rad, crtanje i multimediju u pokretu.

899,99 € 999,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Profesionalno ozvučenje lokala i terasa.

Odaberi uz stručan savjet

Savjetujemo vas pri odabiru zvučnika prema veličini i tipu prostora. Poslušajte ih uživo u Ronisu Velesajam i odaberite savršeno rješenje za vaš prostor.

Kupi

Optimiziran dizajn kućišta za vrhunske akustičke performanse.

Akcija

KEF LSX II Soundwave

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

1.119 € 1.399 € Akcija

Hi-Fi bez kompromisa.

Akcija

PARASOUND HINT 6

2 x 160 W 8 Ohma. Burr Brown analog resistor ladder volume control. Dimmable front panel volume display. Updated USB receiver is Plug and play with Windows 10 and MAC.

3.999 € 4.999 € Akcija

Autentičan zvuk u svakom tonu.

Akcija

TECHNICS SL-40CBT

Gramofon Technics SL-40CBT donosi preciznu, čistu i uravnoteženu reprodukciju vinila zahvaljujući Direct Drive motoru bez jezgre, s izravnim pogonom, FG sustavu detekcije brzine i aluminijskom tanjuru od 1,26 kg.

649 € 799 € Kupi

Kvalitetan surround zvuk

Akcija

JBL BAR 800 MK2

2.5-sistemski zvucnici sa 130mm mid-bass jedinicama i 28mm aluminijskim visokotoncem, frekvencijski raspon 38Hz -30kHz, osjetljivost 89dB, vršni SBL 115dB, snaga 175W, crossover frekvencija 296Hz / 2.56kHz, impedancija 6 ohma.

719,90 € 939 € Kupi