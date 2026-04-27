Spotify sada postaje i fitness aplikacija

U svojoj ambiciji da postane aplikacija za sve, Spotify ulazi u svijet fitnessa. Premium korisnici dobivaju pristup Peloton treninzima, a svi mogu koristiti nove playliste za vježbanje

Spotify je u svojoj namjeri da postaje aplikacija za sve napravio velik korak u novom smjeru - ulazi u svijet fitnessa. Tvrtka je službeno predstavila novu kategoriju sadržaja koja uključuje vođene treninge i partnerstvo s poznatom američkom tvrtkom za vježbanje Peloton. Ovim potezom Spotify više nije samo platforma za glazbu i podcaste, već i ozbiljan konkurent na tržištu fitness aplikacija.

Što je novo za korisnike?

Premium pretplatnici unutar Spotify aplikacije sada dobivaju pristup videoteci s više od 1.400 Peloton treninga, i to bez ikakve dodatne naplate. Ponuda, kako prenosi Engadget, uključuje različite discipline poput treninga snage, kardia, joge i meditacije. Većina sadržaja je na engleskom jeziku, uz ponešto opcija na španjolskom i njemačkom.

Korisnici s besplatnim računima također dobivaju pristup novom "Fitness" čvorištu, gdje mogu pronaći posebno kreirane playliste za vježbanje. Cjelokupni fitness sadržaj dostupan je pretraživanjem pojma "fitness" unutar aplikacije. Jedna od ključnih značajki je integracija s postojećim Spotify ekosustavom. To znači da možete, primjerice, započeti video trening na pametnom televizoru i jednostavno ga prebaciti u audio format na telefonu ako odlučite nastaviti s vježbanjem na otvorenom. Svi treninzi mogu se i preuzeti za korištenje bez internetske veze.

Potez temeljen na navikama korisnika

Iako se ulazak u fitness na prvu može činiti kao nagli zaokret za Spotify, tvrtka ističe da je odluka utemeljena na podacima. Navode kako gotovo 70 posto njihovih Premium pretplatnika vježba barem jednom mjesečno, a sadržaj vezan za vježbanje bio je jedan od najčešćih upita unutar njihove nove značajke "Prompted Playlist", koja generira liste pjesama na temelju tekstualnih opisa.

Ovo je samo nastavak dugoročne strategije širenja ponude izvan glazbe. Nakon velikih ulaganja u podcaste i audioknjige, pa čak i eksperimentiranja s prodajom fizičkih knjiga, fitness je logičan idući korak u transformaciji Spotifya u središnju platformu za sve audio, a sada i video potrebe svojih korisnika.