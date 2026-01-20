Spotify testira značajku za sinkronizaciju audioknjiga s papirnatim izdanjima

Iako Amazon već nudi sličnu opciju za sinkronizaciju audioknjiga i e-knjiga, Spotify ide korak dalje i želi povezati audioknjige s papirnatim izdanjima

Spotify radi na novoj značajki koja bi korisnicima trebala olakšati kombiniranje čitanja i slušanja knjiga. Kako piše Android Authority, u najnovijoj verziji aplikacije Spotifya za Android pojavile su se reference na beta značajku nazvanu Page Match, koja omogućuje sinkronizaciju audioknjiga s papirnatim izdanjima, što uključuje i e-knjige.

Page Match funkcionira tako da korisnik kamerom mobitela skenira stranicu koju trenutno čita, nakon čega aplikacija pomoću optičkog prepoznavanja teksta (OCR) pronalazi odgovarajući dio u audioknjizi i automatski ga pokreće. Za korištenje ove značajke potrebno je imati otključanu ili kupljenu audioknjigu na Spotifyu te posjedovati fizičko izdanje iste knjige.

Osim prebacivanja s papira na audio, Page Match bi trebao raditi i u suprotnom smjeru. Dijelovi koda upućuju na to da će Spotify moći prikazati broj stranice koji odgovara trenutnom dijelu audioknjige, što bi korisnicima omogućilo lakši prijelaz sa slušanja natrag na čitanje. Ipak, različita izdanja knjiga mogu imati različan raspored stranica, što bi moglo uzrokovati određene poteškoće.

Treba imati na umu da Spotify za sada nije službeno najavio ovu značajku pa nije sigurno hoće li ona postati dostupna svim korisnicima. Uz to, OCR tehnologija nije uvijek u potpunosti pouzdana pa bi aplikacija u nekim slučajevima mogla tražiti ponovno skeniranje stranice.