Spotify uvodi AI značajku za izradu personaliziranih podcasta

Korisnici u SAD-u moći će generirati svoje privatne i personalizirane podcaste na Spotifyu. Sadržaj će se moći prilagoditi pomoću poveznica, PDF dokumenata i drugih izvora

Spotify je predstavio novu AI značajku pod nazivom Personal Podcast koja korisnicima omogućuje generiranje privatnih personaliziranih podcasta unutar same aplikacije.

Korisnici će trebati samo upisati temu ili format podcasta, nakon čega će Spotify automatski generirati epizodu prilagođenu njihovim interesima i navikama slušanja. Osim jednokratnih epizoda, podržani će biti i periodični podcasti poput dnevnih pregleda vijesti ili tjednih sažetaka.

Spotify navodi da će korisnici moći dodatno prilagoditi sadržaj pomoću poveznica, PDF dokumenata, tekstualnih datoteka i drugih izvora, kao i odabrati različite glasove za AI-generirane voditelje. Generirani podcasti ostat će privatni i bit će dostupni kroz sekciju Your Library.

Iako ovo zvuči u jednu ruku kao zabavna značajka za isprobati, treba imati na umu da će ona prvo biti dostupna samo Premium korisnicima u SAD-u.